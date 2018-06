Polizei findet ausgebranntes Unfall-Auto ohne Fahrer

Kraak. Die Polizei hat Mittwochabend südlich von Kraak (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein ausgebranntes Auto ohne Fahrer gefunden. Zuvor sei der Wagen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und auf dem Dach liegen geblieben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Derzeit sei unklar, ob das Fahrzeug in Brand gesteckt worden sei oder das Feuer wegen des Unfalls ausbrach. Die Nummernschilder des Autos seien entfernt worden. Den mutmaßlichen Unfallfahrer habe die Polizei am Donnerstag ermittelt. Dieser stritt den Angaben zufolge ab, den Unfall verursacht zu haben. Der 37-Jährige soll nun durch die Kriminalpolizei vernommen werden.

( dpa )

