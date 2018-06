Unglück beim Mischen von Reinigungsmittel

Zierzow. Zwei Wochen nach der schweren Explosion in einer Gewerbehalle in Zierzow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einem Toten hat die Polizei die Unglücksursache geklärt. Die Explosion ereignete sich beim Anmischen eines speziellen Reinigungsmittels für Industrieanlagen, wie das Polizeipräsidium Rostock am Dienstag mitteilte. Die Firma biete Reinigungsverfahren für industrielle Feuerungs- und Verbrennungsanlagen an und mische dazu aus Chemikalien ein Material zur sogenannten Sprengreinigung solcher Anlagen her. Beim Mischen sei es aus bisher noch nicht geklärten Umständen zur Explosion gekommen. Die Ermittlungen konzentrierten sich jetzt auf die Genehmigungsverfahren, Betriebserlaubnisse und die Einhaltung des Arbeitsschutzes. Dazu werde mit Gutachtern und Behörden zusammengearbeitet. Die Halle wurde von mehreren Unternehmen genutzt.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.