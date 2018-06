Letzte Vorbereitungen zur Bombensprengung in Schwerin

Schwerin. In Schwerin haben am Freitagmorgen die letzten Vorbereitungen für die Sprengung von drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Der Ordnungsdienst habe bei Kontrollgängen im Einsatzgebiet festgestellt, dass sich im eingerichteten Sperrkreis von einem Kilometer keine Personen mehr befinden, sagte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr. Betroffen seien 14 Bewohner von Eigenheimen sowie 15 Firmen, in denen die Arbeit ruht. Die Sprengkörper liegen am südlichen Stadtrand unmittelbar an zwei Hochspannungsleitungen und einer Gasleitung. Die Stromleitungen seien vorsorglich abgenommen worden, auf der Gasleitung sei kein Druck, sagte der Sprecher. Zwei Buslinien werden umgeleitet. Zur Sprengung in den Mittagsstunden fallen auch einige Züge von und nach Schwerin aus. Die Bahn setzt stattdessen Busse ein.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.