Volleyballerin Lippmann im Fokus: Entwicklung "unglaublich"

Louisa Lippmann (l.) in Aktion gegen Meliha Ismailoglu und Asli Kalac aus der Türkei.

Angelina Hübner und Margareta Kozuch sind die Vorbilder von Louisa Lippmann. Nun ist sie Deutschlands Vorzeige-Volleyballerin. Der Wechsel nach Italien ist ihr nächster Karriereschritt. Zunächst will sie in der Nationenliga in Stuttgart Eindruck machen.