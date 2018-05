Bischof zum MV-Tag: Vielfalt besser als Abgrenzung

Für den Mecklenburg-Vorpommern-Tag sind auf dem Neuen Markt in Rostock Bühnen und Veranstaltungszelte aufgebaut.

Bei prächtigem Frühlingswetter hat am Samstag in Rostock der Mecklenburg-Vorpommern-Tag begonnen. Da fiel es der Ministerpräsidentin nicht schwer, das Land kräftig zu loben. Der Bischof der Nordkirche richtete auch mahnende Worte an die Besucher.