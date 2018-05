Forscher wollen mit Hochsee-Segelyacht Meere erkunden

Eine 22 Meter lange Hochsee-Forschungsyacht mit Hybridantrieb wird in der Michael-Schmidt-Yachtwerft ins Wasser gehoben.

Mit einer hoch spezialisierten Forschungsyacht wollen Wissenschaftler die Zusammensetzung der Luft über und die oberen Wasserschichten in den Ozeanen erforschen. Gebaut wurde das Schiff in Greifswald, ausgerüstet wird es in Kiel, die Betreiber kommen aus Mainz.