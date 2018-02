"Vertrauensschutz" für saudische Boote aus Peene-Werft

Ein Küstenschutzboot für Saudi-Arabien nach dem Stapellauf auf der Peene-Werft in Wolgast.

Die Peene-Werft in Wolgast hat die Koalitionsverhandlungen in Berlin genau beobachtet, schließlich ging es dort auch um den Export ihrer Küstenschutzboote nach Saudi-Arabien. Kurz vor Ultimo wurde in den Koalitionsvertrag ein Passus eingefügt, der die größte Sorge nimmt.