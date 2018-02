Kriminalität Anwältin erschossen: Täter flüchtig, Suche dauert an

Mitten am Tag ist in Waren an der Müritz eine Anwältin getötet worden. Der Täter erschoss die Frau im Büro. Für die Ermittler ist der Fall noch ein Rätsel. Die Suche nach Täter und Waffe läuft noch.