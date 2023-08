Im Trab Richtung Schule: Pferd und Pony bereiten Kinder vor

Letztes Sommerprogramm tiergestützter Pädagogik in Wentorf vor dem Umzug der Vereins nach Krukow. Das bieten die Lerntiere.

Wentorf. Nach den Herbstferien muss Verena Neuse mit den LerntierenWentorf verlassen. Doch bevor es so weit ist, hat sie noch einiges am Standort Wentorfer Lohe geplant. Bis zum Umzug will sie den Freunden tiergestützter Pädagogik noch ein abwechslungsreiches Programm bieten. „Wir geben noch mal Vollgas“, sagt die Vereinsgründerin.

Neu dabei ist „Im Trab Richtung Schule“ (ITRiS ). „Viele Kinder kommen nach den Sommerferien zur Schule, eine Reihe von ihnen sind allerdings noch nicht ausreichend auf die Einschulung vorbereitet“, weiß die Tierexpertin. Es fehle ihnen an sozialen aber auch an emotionalen Kompetenzen. Durch Übungen auf dem Pferd können sie Körper- und Bewegungserfahrungen machen, ihre Körperwahrnehmung und die Orientierung im Raum ebenso schulen wie Koordination und Gleichgewicht. Zudem können sie so ihr Konzentrationsvermögen unter anderem durch Merkspiele trainieren.

Ponys und Pferde bereiten Kinder auf die Schule vor

Darüber hinaus lernen die Lütten durch die Pflege und das Führen der Pferde, die eigenen Fähigkeiten einzusetzen. Erfolgserlebnisse sind dabei genauso bedeutsam wie das Aushalten, wenn es mal nicht klappt. In der Gruppe und im Kontakt zum Pferd üben die Kinder, die Aufgaben sorgfältig zu erledigen, sich an Regeln zu halten, zu warten, bis sie an der Reihe sind, zuzuhören und Gehörtes umzusetzen. Die Reittherapeutin Anne Zurowski führt durch den Kursus. Dafür hat sie eine spezielle Weiterbildung durchlaufen.

Körperübungen mit den entspannten Pferden und Ponys können emotionale Kompetenzen stärken – auch ohne Reiten.

Foto: Susanne Tamm

„Mit Tieren können wir alle viel über uns selbst, aber auch über den Umgang mit anderen erfahren“, berichtet Verena Neuse. Angeboten werden zwei Kurse: von Montag, 7. August, bis Mittwoch, 10. August, jeweils von 10 bis 13 Uhr sowie von Montag, 21. August, bis Mittwoch, 24. August, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Maximal acht Kinder können pro Kursus mitmachen. Der kostet jeweils 290 Euro, bei Bedarf ist aber eine finanzielle Unterstützung möglich.

Rund 200 Kinder kommen pro Woche zu den Lerntieren

Am 28. August folgen weitere Angebote, wie beispielsweise der Tiererlebniskursus. In den Gruppen werden alle Tiere des Hofes eingesetzt, der Schwerpunkt liegt aber auf den Pferden und Ponys. Geritten wird nicht. Der Umgang mit den verschiedenen Tieren auf Augenhöhe schult auch hier die soziale und emotionale Kompetenz, vermittelt vor allem Selbstvertrauen und Empathie für andere. Kleine Kinder bis zu solchen im Teenageralter unterstützen sich gegenseitig und lernen so spielerisch Rücksichtnahme und einen respektvollen Umgang miteinander.

Rund 200 Kinder kommen pro Woche in die Lohe, absolvieren einen Kursus oder eine Einzelstunde bei den Lerntieren. „Mir wird die Lohe sehr fehlen“, sagt Neuse mit Blick auf den Umzug. Doch nach den Herbstferien ist Schluss. Mit ihr ziehen die Tiere auf einen Hof nach Krukow bei Geesthacht. iku