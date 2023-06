Die neue Bürgermeisterin überrascht viele Wohltorfer

Einstimmig wurde Susann Kröger zur Nachfolgerin von Gerald Dürlich gewählt. Was die neue Frau an der Spitze für das Amt mitbringt.

Wohltorf. Zum ersten Mal übernimmt eine Frau das Bürgermeisteramt in Wohltorf: Susann Kröger, Mitglied der Wählervereinigung Wohltorf (WW), wurde am Mittwochabend einstimmig gewählt. Die 44-jährige löst Gerald Dürlich (WW) ab, der neun Jahre lang die Geschicke der Sachsenwaldgemeinde geleitet hat.

Der Generationswechsel in der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung war für viele der anwesenden Bürger eine Überraschung. Nicht jedem ist die neue Bürgermeisterin bekannt. Mit Susann Kröger übernimmt ein Verwaltungsprofi das Amt. Als Sachgebietsleiterin für die Bereiche Schule, Kultur, Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Wentorf hat sie Führungserfahrung und kennt sich in Verwaltungsaufgaben gut aus.

Wohltorf hat mit Susann Kröger erstmals eine Bürgermeisterin

Der amtierender Bürgermeister und dienstältestes Mitglied der Gemeindevertretung, Gerald Dürlich (83), leitete die Sitzung und die Wahl. In deren Vorfeld war kein potenzieller Kandidat bekannt gemacht worden. Dürlich bat um Vorschläge. Das Vorschlagsrecht hatte die WW, mit fünf Sitzen stärkste Fraktion der Gemeindevertretung.

„Ich schlage Susann Kröger vor“, erklärte Verena Bönicke-Rama, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der WW. Weitere Vorschläge gab es nicht. Die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen machte es zwar noch einmal spannend mit der Bitte um geheime Abstimmung. Doch nach nur elf Minuten stand das Ergebnis fest: Einstimmig votierten die Gemeindevertreter für Susann Kröger.

Gerald Dürlich war von 2014 bis 2023 Bürgermeister in Wohltorf

„Ich freue mich, dass Susann Kröger unsere neue Bürgermeisterin ist“, wandte sich Dürlich an seine Nachfolgerin. Er selbst übernahm ihre Vereidigung. Wohltorfs langjähriger Bürgermeister (2014 bis 2023) bleibt der Gemeindevertretung als Mitglied erhalten. „Ich habe das Bürgermeisteramt gern ausgeübt“, sagte der 83-jährige. „In meiner Zeit habe ich viele Projekte angeschoben und bin mir sicher, dass Susann Kröger sie gut weiterführen wird.“

Die 44-Jährige lebt seit 2005 zusammen mit ihrem Mann Sascha Kröger, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wohltorf und Ordnungsamtsleiter der Gemeinde Wentorf, und ihrer 16-jährigen Tochter in Wohltorf. Kröger ist seit 2022 aktives Mitglied der WW-Fraktion.

Im Hauptberuf Sachgebietsleiterin bei der Gemeinde Wentorf

„Ich habe Lust auf das Amt, möchte etwas für Wohltorf tun, mein Fachwissen einbringen und die Gemeinde voranbringen“, beschreibt sie ihre Motivation. Susann Kröger ist bei der Gemeinde Wentorf in Vollzeit berufstätig. Wie sie das neue Ehrenamt in Wohltorf zusammen mit dem Vollzeitjob gestalten wird, hat sie noch nicht entschieden.

„Ich bin ziemlich ehrgeizig, zielstrebig und ein Teamplayer“, beschreibt sich Wohltorfs neue Bürgermeisterin. Sie engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde, ist dort Vorsitzende des Fördervereins, den sie 2020 gegründet hat. Ihre Hobbys sind gute Bücher, der Familienhund Sunny und Treffen mit Freunden.

Wer Susann Kröger persönlich kennenlernen möchte, hat am Sonnabend, 17. Juni, ab 11 Uhr am Dorfteich (Alte Allee 1) Gelegenheit dazu beim Fest zum 75-jährigen Bestehen des DRK-Ortsvereins Wohltorf.