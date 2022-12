Wentorf: Weihnachtsmann verteilt Heiligabend 500 Geschenktüten an Kinder

Wentorf Weihnachtsmann verteilt 500 Geschenktüten an Kinder

Wentorf. Dieses Jahr wurde der Weihnachtsmann bereits einige Tage vor Heiligabend vor dem Wentorfer Rathaus gesichtet. Dort begutachtete er die Tanne, die mittlerweile doch liebevoll von der Bevölkerung geschmückt wird. Die Gemeinde hatte den acht Meter hohen Baum nackt vors Rathaus gestellt, weil in den Vorjahren immer wieder Lichterketten weggekommen waren.

„Das sieht doch schon recht schön aus“, stellt der „alte Mann in Rot“ zufrieden fest. Zuerst hatte die Wentorferin Iris von Kluge dazu aufgerufen, den Baum privat zu dekorieren. Jetzt ist auch noch die Initiative Wentorf gestalten auf den Zug aufgesprungen und appelliert ebenfalls an die Wentorfer, den Baum sowie den auf dem Casinopark zu verzieren.

Weihnachtsmann verteilt 500 Geschenktüten an die Kinder

Hinter dem weißen Rauschebart verbirgt sich Sascha Prager (40), der gerade unterwegs zur Grundschule war, um die ersten und zweiten Klassen bei ihrem Weihnachtsessen zu überraschen. „Das war super, als ich dort reingeplatzt bin“, erzählte er hinterher. „Die Freude der Kinder ist einfach unbezahlbar. Sogar die älteren Mitschüler haben mich zweifelnd angeschaut, ob ich nicht vielleicht doch der wahre Weihnachtsmann bin.“

Aktuell ist der Familienvater damit beschäftigt, 500 kleine Tüten für Wentorfs Kinder zu packen. Immobilien Timm hat dafür 500 Schoko-Weihnachtsmänner gestiftet und Edeka Feinkosthaus Schulz Mandarinen, Nüsse und andere Leckereien.

Sein schönster Lohn ist die Freude der Kinder

Denn Sascha Prager, der dieses Jahr auch als Bürgerpreiskandidat der Bergedorfer Zeitung und der Volksbank nominiert war, lässt es sich nicht nehmen, noch Heiligabend durch Wentorfs Zentrum zu gehen und kleine Geschenke an die Kinder zu verteilen.

„Ich mache am 24. Dezember eine erste Tour zum Tannenbaum auf dem Casinopark ab 10 Uhr, um die Kinder dort zu beschenken“, sagt Weihnachtsmann Prager. „In der Dämmerung gegen 15.30 Uhr werde ich wieder dort sein.“ Dann stehe noch der Besuche eines kranken Kindes an, auf dem Rückweg macht er am Casinopark weiter. Mit den eigenen beiden Kindern und seiner Frau feiert er erst hinterher die Bescherung. „Aber zur Entspannung der Lage gibt es bereits zuvor ein erstes Geschenk“, verrät er.