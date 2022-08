Wirtschaftsinitiative lädt zum Wentorfer Herbst ein

Der verkaufsoffene Sonntag steigt am 18. September. Wer dabei ist und was sich die Organisatoren haben einfallen lassen.

Wentorf. Nachdem die strengen Corona-Auflagen gefallen waren, hatten die Organisatoren von der Wirtschaftsinitiative Wentorf (WIW) schnell reagiert und einen verkaufsoffenen Sonntag auf die Beine gestellt. „Wir hatten eine sehr gute Resonanz“, sagte die Vorsitzende Roswitha Menke.

Grund genug für die Unternehmer jetzt auch für Sonntag, 18. September, zum „Wentorfer Herbst“ einzuladen. Von 12 bis 17 Uhr wollen viele ihre Geschäfte öffnen. „Diesmal hat sich der Schwerpunkt des verkaufsoffenen Sonntags etwas Richtung Casinopark verlagert“, stellt Joachim Marks aus dem WIW-Vorstand fest.

Möbel Schulenburg lädt zum Oktoberfest ein – ohne Festzelt

Dabei sind die Parfümerie April, die Boutique Anabanda und der Drogeriemarkt Budnikowski. Außerdem lädt Gregor Zahnow von Oxhoft zur Weinprobe mit Leckereien ein. Ob auch die Buchhandlung Bücherwurm öffnet, will Inhaberin Maike Knoff spontan entscheiden. An der Hauptstraße freut sich Linstil auf Kundinnen und Kunden.

Am Südring sind die Möbelhäuser Roller und Schulenburg dabei. „Wir laden an diesem Tag sowie am Sonnabend zuvor zum Oktoberfest ein“, so Geschäftsführer Joachim Marks. „Allerdings noch ohne Festzelt, das trauen wir uns angesichts des Coronavirus noch nicht“, fügt Antje Stapelfeldt, zuständig für das Marketing, hinzu.

Die JunX stellen auf der Showbühne ihr jüngstes Album vor

Zünftig wird es am Sonnabend und Sonntag dank Moderation, der passenden Schmankerln im Restaurant und an den Ständen sowie Bier vom Fass trotzdem. „Im Restaurant gibt es Haxe, draußen Brez’n und Bratwurst“, sagt sie. Aber auch wer Pizza oder Schmalzgebäck bevorzugt, soll nicht hungern. Für die kleinsten Besucher gibt es ein Karussell und ein Bungee-Trampolin, außerdem können sie Lebkuchenherzen verzieren und sich von einem Ballonkünstler verzaubern lassen.

Für Stimmung will das Vierländer Pop- und Schlagerduo Die JunX auf der Showbühne am Sonntag ab 14 Uhr sorgen. Die beiden Musiker Gunnar Schmidt und Christopher Garbers stellen bei der Gelegenheit ihr jüngstes Album „Seelenmenschen“ vor, aus dem am Freitag die neue Single „Wunderaugen“ ausgekoppelt wird.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Wirtschaftsinitiative Wentorf hat noch mehr Pläne für den Herbst wie Roswitha Menke berichtet: Für den 19. und 20. November bereitet die WIW die zweite Auflage der Gewerbemesse „Wentorf Aktiv“ in der Gemeinschaftsschule vor. „Die Einladungen an unsere knapp 60 Mitglieder sind gerade rausgegangen“, sagt sie. 30 bis 35 Plätze seien möglich. Kosten: ab 200 Euro für Mitglieder, ab 250 Euro für alle anderen. Außerdem sammelt der Verein gerade Termine und Aktionen für die Broschüre „Weihnachten in Wentorf“. Mehr unter: wiw-wen torf.de.