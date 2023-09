Ihre Begeisterung ist groß: Kinder sind die fleißigsten Leser

Schwarzenbek. Die Stadtbücherei Schwarzenbek hat einen erfolgreichen Abschluss des Lesesommers gefeiert. Bei den Aktionswochen konnten Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren Bücher ausleihen, zu denen sie jeweils einen Steckbrief erhalten haben. „Dort konnten sie dann schreiben, was ihnen am Buch besonders gefallen hat oder welchen Protagonisten sie gut finden“, berichtet Silvia Kruse, die Bibliothekarin der Stadtbücherei.

Kinder sind die Hauptzielgruppe der Stadtbücherei Schwarzenbek

Alle abgegebenen Steckbriefe wurden bei der Abschlussveranstaltung in eine Lostrommel gepackt. Für die Kinder wurden verschiedene Preise verlost, die von der Eisdiele Opa Peter“, der Spielerei, der Buchhandlung Lesezeit und dem Kino Grimm gesponsert wurden. Wie Silvia Kruse berichtet, würden Bücher bei den Sechs- bis Zwölfjährigen weiterhin hoch im Kurs stehen. „Kinder und Jugendliche sind unsere Hauptzielgruppe“, sagt sie. In der Altersgruppe sei nicht zu erkennen, dass die Lesebegeisterung abebbt.

Als besonders lesenswert für Kinder empfindet Kruse Bücher, die einen magisch-fantastisches Charakter haben wie „School of Talents“ oder „Schule der magischen Tiere“. Aber auch der Krimi „Die Hochhaus-Detektive“ von Johanna Lindemann würde bei den Kindern in Schwarzenbek hoch im Kurs stehen. „Auch wenn Schwarzenbek gar keine richtigen Hochhäuser hat“, bemerkt Kruse. Die Bücher würden viele unterschiedliche Protagonisten zeigen und auch an für Romane ungewöhnlichen Orten wie der Hochhaussiedlung spielen.

Weitere Veranstaltungen in der Stadtbücherei Schwarzenbek

Zwar ist der Lesesommer der Stadtbücherei Schwarzenbek zum Ende gekommen, dafür stehen aber andere Veranstaltungen in den kommenden Wochen an: Zunächst stellt der Autor Christof Jauernig am Dienstag, 19. September, um 19 Uhr im Amtsrichterhaus 1000 Glücksmomente vor. Am Donnerstag, 28. September, dann gastiert der Bestseller-Autor Wilhelm Schmid in der Stadtbücherei Schwarzenbek. Schmid liest aus seinem neuen Buch „Schaukeln – Die kleine Kunst der Lebensfreude“. Die Lesung beginnt um 19 Uhr und kostet 6 Euro Eintritt.