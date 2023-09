Christof Jauernig: Dieser Mann kennt 1000 Gesichter des Glücks, die verblüffen

Mit einer multimedialen Erzählung tritt der Entertainer Christof Jauernig in Schwarzenbek auf. Was er berichtet, erstaunt und amüsiert.

Schwarzenbek. Irgendwann hatte Christof Jauernig genug. Er schmiss seinen Job in der Bankenbranche, schnappte sich seinen Rucksack und reiste ein halbes Jahr durch Südostasien. Er sei sechs Monate einfach ins Blaue gesegelt. „Ich wollte irgendwann aus diesem Hamsterrad raus“, sagt er. Wieder in Deutschland angekommen, berichtete er in der Nachbarschaft mit einem Bildvortrag von seinem Abenteuer. Die Resonanz sei so gut gewesen, dass er beschloss, noch an anderen Orten aufzutreten. Nun kommt er nach Schwarzenbek.

Da seine Zuhörer begeistert davon gewesen seien, wie er zu seinem Glück gefunden hat, fragte er die Menschen im Publikum, was sie glücklich mache. Auf den Sitzen verteilte Jauernig kleine Zettel, auf denen die Gäste ihre Glücksmomente schilderten. „Da ist ein ganz buntes Bild durch viele verschiedenen Menschen entstanden.“ In 60 Städten habe er 1000 Glücksmomente gesammelt.

Geld steht selten als Glücksmoment im Vordergrund

Besonders bewegt haben den 50-Jährigen die Sätze einer älteren Frau aus Süddeutschland, die berichtete, dass es sie glücklich mache, wenn sie ihren verstorbenen Mann im Friedwald besucht und die Sonne durch die Baumwipfel scheint. Sie freue sich darauf, irgendwann wieder mit ihm zusammen zu sein. „Das ist sehr berührend. Obwohl es um den Tod geht, drückt es auch Glück aus“, sagt Jauernig. Doch auch banalere Glücksmomente haben die Zuhörer zu Papier gebracht: „Eine Frau schrieb einmal, dass sie glücklich ist, wenn ihre Lieblingskaffeetasse im Schrank steht und nicht in der Spülmaschine“, berichtet er. So gibt es viele individuelle Geschichten. „Die Zustimmung ist da immer besonders groß.“

Auf seinen multimedialen Erzählabenden hört Christof Jauernig häufig, dass Schleswig-Holsteiner die glücklichsten Menschen Deutschlands seien. „Ich kann das schon verstehen. Am Meer kann man besonders gut den Kopf freibekommen und sich entspannen“, sagt er. Letztlich würden Momente in der Natur die Menschen glücklich machen. „Nur ganz wenige haben Glücksmomente genannt, bei denen Geld im Vordergrund steht“, sagt er.

Mit seinem Programm „Eintausendmal Lebensglück – Erinnern, was zählt (…jetzt erst recht!)“ ist Christof Jauernig am Dienstag, 19. September, um 19 Uhr im Amtsrichterhaus zu Gast. Der Eintritt für die Collage aus Wort, Bild und Klang beträgt 8 Euro. Karten sind in der Stadtbücherei Schwarzenbek (Ritter-Wulf-Platz 1) erhältlich.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.