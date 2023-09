Im Zuge der Sanierungsarbeiten wird die Kreisstraße 74 in Gülzow voll gesperrt (Symbolfoto).

Straßenbau Herzogtum Lauenburg Kreisstraße 74 in Gülzow für Durchgangsverkehr voll gesperrt

Gülzow. Der Kreis Herzogtum Lauenburg startet am Mittwoch, 13. September, mit der Sanierung der Kreisstraße 74 (Lindenstraße) in Gülzow. Dafür wird die Kreisstraße innerorts für den Durchgangsverkehr während der gesamten Baumaßnahme voll gesperrt. Wie der Kreis mitteilt, wird der innerörtliche Gehweg zu einem kombinierten Fuß- und Radweg umgewandelt. Dieser soll einen Meter breiter sein als der bisherige Fußgängerweg. Der Fahrradschutzstreifen wird in der Folge aufgelöst.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Der Rad- und Fußgängerverkehr soll über den nördlichen Gehweg geleitet werden. Für Anwohner soll es weiterhin möglich sein, die Baustellen zu passieren. Dies gilt nicht für den Zeitraum der Asphaltierarbeiten. Auch für Busse ist in der Schulzeit die Straße weiterhin meistens befahrbar.

Während der Bauarbeiten kann es dazu kommen, dass einzelne Grundstücke tageweise nicht mit dem Auto erreichbar sind. Betroffene Anwohner werden vorher per Handzettel informiert. Die Fertigstellung der Arbeiten ist planmäßig für den 1. Dezember vorgesehen.