Lesung in Schwarzenbek

Lesung in Schwarzenbek Humorvoller Geschichtencocktail und Leckereien vom Grill

Schwarzenbek. Einen abwechslungsreichen Mix aus unterhaltsamen Geschichten namhafter Autoren wollen Susanne Hilger und Daniel Schmidt am Freitag, 18. August, und Sonnabend, 19. August, ihren Zuhörern im Kleinen Kunstschützen präsentieren. An diesen beiden Tagen geht das beliebte Format „Geschichtencocktail – Hör zu und genieße“ in eine neue Auflage. „Es wird ein unvergesslicher Abend voller Unterhaltung, Humor und köstlichen Leckereien vom Grill“, verspricht Susanne Hilger.

Schwarzenbek: Abwechslungsreicher Mix aus Lesung und Gastronomie

Das Format haben die beiden Laiendarsteller, die seit Jahrzehnten bei der VHS-Gruppe Theater Schwarzenbek auf der Bühne stehen, während der Corona-Pandemie entwickelt und sind damit erstmals nach dem Lockdown im August 2021 an den Start gegangen. Die beiden lesen im Wechsel unterhaltsame Geschichten, in den Pausen gibt es Leckereien vom Grill, da Daniel Schmidt auch Gastronom ist und den Kleinen Kunstschützen im Schützenpark betreibt. Die ehemalige Schützengaststätte ist nicht nur eine wichtige Location für Feierlichkeiten jeder Art, sondern auch das Domizil der Theatergruppe.

„Kleiner Kunstschütze“ ist das Zuhause der Theatergruppe

Hier haben die Laiendarsteller Platz zum Proben und zeigen dort zum Teil auch ihre Stücke. Wichtigster Aufführungsraum für die Laienspieler bleibt aber der Festsaal des Rathauses. Im Kleinen Kunstschützen hatte die Theatergruppe auch mehrere Monate für ihre Sommerkomödie „Taxi, Taxi 2“ geprobt. Bald werden auch die Vorbereitungen für das Weihnachtsstück beginnen.

Jetzt gibt es aber erst einmal den Geschichtencocktail. Los geht es an beiden Tagen um 19 Uhr. Einlass ist eine Stunde vorher. Karten zum Preis von 24,50 Euro gibt es beim Tabak-Team neben dem Action-Markt im Einkaufszentrum am Ritter-Wulf-Platz.