Schwarzenbeks Landfrauen suchen noch Models für ihre Modenschau

Schwarzenbek. Es gibt Klassiker wie die Radtour, Erntedank, Vorträge und die Adventsfeier. Doch das Halbjahresprogramm des Landfrauenvereins Schwarzenbek bietet auch viel Neues: eine Theateraufführung zur Schummerstünn, eine Modenschau, für die noch Models gesucht werden und eine Adventskalenderaktion.

Sommerliche Rot- und Rosatöne, dazu Gelb – das sind die Modefarben für den Sommer 2024. Hinzu kommt ein weiterer Trend: Natürliche Farben wie Alabaster, Leinen oder Creme. Für die geplante Modenschau des Landfrauenvereins stellt die Schwarzenbeker Boutique Petty Moden (Lauenburger Straße 1) Kleider und Sets zur Verfügung: „Wir suchen noch Models, und die sollen aus unseren eigenen Reihen kommen“, sagt Vorstandsmitglied Heidi Thiessel-Müller. Am Sonnabend, 18. November, sollen die Nachwuchs-Models ab 9.30 Uhr in Schröders Hotel über den Laufsteg schreiten.

Landfrauenverein Schwarzenbek sucht Models für Modenschau

Neu ist auch die Adventskalender-Aktion: Wer daran teilnimmt, bereitet ein kleines Geschenk vor – in 24-facher Ausführung. Am 28. November werden bei einem Treffen dann die Päckchen verteilt. Ebenfalls neu ist ein Besuch bei der Schummerstünn der Niederdeutschen Bühne in Geesthacht am 2. Dezember.

In der Vorweihnachtszeit laden die Hobbyschauspieler regelmäßig zu einem Nachmittag mit Sketchen, Döntjes und Musik ein. Mit der eigenen Adventsfeier am Freitag, 8. Dezember, und einem Vortrag der Lütauer Pastorin Johanna Lembcke-Oberem endet das Halbjahresprogramm.

Vom Nordic Walking zu den Dithmarscher Kohltagen

Begonnen hat es sportlich: Am Sonnabend, 26. August, starten die Landfrauen beim Möllner Citylauf. Neben Laufstrecken von 400 Metern bis zwölf Kilometer gibt es auch eine Walkingstrecke über acht Kilometer, bei der die Landfrauen schon seit einigen Jahren mit von der Partie sind. Sportlich geht es am Mittwoch, 6. September, weiter: Um 13 Uhr startet an der Kirche in Worth die traditionelle Radtour „ins Blaue“.

Erholen können sich die Teilnehmerinnen von den Sportaktivitäten am Sonnabend, 23. September: Um 8 Uhr startet ein Bus im Lupuspark zu den Dithmarscher Kohltagen. Neben zwei Hofbesichtigungen stehen ein Kohl-Büfett und Café-Besuch auf dem Programm. „Die Fahrt eignet sich besondern für ältere Mitglieder, da wir nur kurze Strecken zu Fuß zurücklegen werden“, so Thiessel-Müller. Ihren fünften Geburtstag feiern die Jungen Landfrauen innerhalb des Kreisverbandes mit einem Sektempfang am Sonnabend, 7. Oktober, in Bälau. Dazu kommen Vorträge zu Geldanlagen für Frauen (24. Oktober) oder dem Erbschaftsrecht (17. Oktober).

Tipps für den Umgang mit dem Smartphone

Auch das Thema Smartphone ist immer noch relevant. „Unser Wunsch ist unverändert, dass jede Dame in der Lage ist, die wichtigen Funktionen am Smartphone zu nutzen“, sagt Thiessel-Müller. Einige Landfrauen haben sich deshalb zur Digital-Patin ausbilden lassen, um Mitgliedern kompetent die Funktionen erklären zu können. „Wir sind immer digitaler unterwegs, erreichen unsere Mitglieder per E-Mail und Whatsapp“, so Thiessel-Müller.

Auf der Internetseite des Kreisverbandes unter www.landfrauen-herzogtum.de haben die Schwarzenbeker Landfrauen eine Unterseite eingerichtet, auf der auch das Halbjahresprogramm zu finden ist. Zudem sind die Landfrauen jetzt auch auf Instagram aktiv.