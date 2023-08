Berufsausbildung im Schwarzenbeker Rathaus: Zweite Chance wird zur Regel

Schwarzenbek. Sie sind die Neuen im Rathaus, doch altersmäßig könnten sie auch schon zu den alten Hasen gehören: Jan Kloppenburg ist mit 36 Jahren der älteste Azubi. In Kiel hat er als Koch in einem Restaurant gearbeitet – und wollte irgendwann etwas anderes machen. Eine zweite Chance ist die Ausbildung im Rathaus auch für Sabrina Richter (31) und Naomie Tehua (31). „Auch mit 30 oder 35 Jahren kann man noch seinen Beruf wechseln. Das ist heute kein Problem mehr“, sagt Bürgermeister Norbert Lütjens.

Vor 15 Jahren war das Einstiegsalter noch deutlich jünger: Die Azubis der Stadtverwaltung kamen in der Regel direkt von der Schulbank ins Rathaus. Das hat sich im Laufe der Jahre deutlich gewandelt: „Es ist spannend zu erleben, wie sich das verändert hat. Wir sprechen weiterhin auch jüngere Schulabsolventen an, wählen dann die jeweils besten Bewerber aus“, sagt Ausbildungsleiterin Britta Lüdtke. Bewerbungsschreiben, Zeugnis und Vorstellungsgespräch allein reichen dafür allerdings nicht aus: Seit 2009 lädt die Verwaltung die aussichtsreichsten Bewerber zu einem zweitägigen praktischen Test ins Rathaus ein.

Berufsausbildung: Zweite Chance wird zur Regel

Das hat bei Jan Kloppenburg gepasst. Parallel zu seiner Berufstätigkeit holte er in der Abendschule seinen Mittleren Bildungsabschluss (früher Realschulabschluss) nach und suchte neue Perspektiven: „Ich wollte gerne etwas mit Chemie und im Bereich Umweltschutz machen.“ Am 1. August hat der 36-Jährige eine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik im Klärwerk an der Bölkau begonnen.

Auch für Sabrina Richter ist es die zweite Ausbildung: Die 31-Jährige hatte zunächst in einem dualen Studium Betriebswirtschaftslehre und Bürokauffrau gelernt, danach viele Jahre in der Buchhaltung gearbeitet und dann festgestellt: „Das möchte ich nicht für den Rest meines Lebens machen.“

Norbert Lütjens ist seit 2020 Verwaltungschef der Europastadt Schwarzenbek.

Foto: Stadt Schwarzenbek

Sie entschied sich für die praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher (PiA), die es seit 2012 gibt. Skeptische Kommentare von Freunden und Bekannten habe sie nicht erlebt, berichtet die 31-Jährige: „Im Gegenteil: Viele Freunde haben mir gesagt, dass sie sich eher über meine erste Berufswahl gewundert haben.“ Nur ihre Mutter musste von der neuen Berufsausrichtung noch überzeugt werden: „Sie war zunächst geschockt, als ich ihr davon berichtet habe.“

Gesellschaftlicher Wandel: Beruflicher Neustart wird akzeptiert

Die Möglichkeit, sich beruflich umzuorientieren, ist durch den Fachkräftemangel, den es auch bei den öffentlichen Verwaltungen gibt, einfacher geworden. Lütjens hat aber auch einen gesellschaftlichen Akzeptanzwandel wahrgenommen: „Ich finde es gut, dass da etwas aufgebrochen ist.“ Das gilt auch für ihn selbst: Der 53-Jährige hatte zunächst Elektriker gelernt, dann sein Abi nachgeholt, eine Ausbildung im Sozialwesen absolviert und kurz vor seiner Wahl zum Bürgermeister noch ein Verwaltungsstudium abgeschlossen.

Als Mutter in die Lehre: Ausbildung geht auch in Teilzeit

Ein Studium begonnen hatte auch Noemie Tehua: Die 31-Jährige studierte Jura in Hamburg, brach jedoch ab und wird nun Verwaltungsfachangestellte. „Im Studium habe ich analysiert, welche Fehler öffentliche Verwaltung machen, jetzt sitze ich auf der anderen Seite“, sagt die Mutter zweier Kinder und lächelt. Die waren auch der Grund für ihren Berufswechsel, denn anders als im Studium kann sie in der Stadtverwaltung ihre Ausbildung in Teilzeit absolvieren.

Das Rathaus in Schwarzenbek bietet bereits seit 14 Jahren eine Ausbildung in Teilzeit an.

Foto: Marcus Jürgensen

Zunächst kannte Tehua diese Möglichkeit nicht, wurde erst beim Vorstellungsgespräch gefragt, ob dies eine Option für sie wäre. Die 31-Jährige wurde in der afrikanischen Elfenbeinküste geboren, kam als Kleinkind mit ihren Eltern nach Hamburg: In der Schwarzenbeker Stadtverwaltung ist sie die einzige Mitarbeiterin mit einem afrikanischen Hintergrund und dunkler Hautfarbe.

Obwohl sie alle Voraussetzungen erfüllt, sei sie dennoch mit einem etwas mulmigen Gefühl nach Schwarzenbek gefahren: „In meiner Community gibt es viele, die denken, wir werden bei solchen Jobangeboten eh nicht genommen.“ Doch nach Praxistagen und Vorstellungsgespräch waren sich beide Seiten sicher: das passt. Tehua: „Es gibt viele Freunde und Bekannte, die mir sagen, dass ihnen meine Geschichte Hoffnung gemacht hat, es auch zu probieren.“

Nicht die Noten, sondern das Gesamtpaket ist entscheidend

Das Gefühl, nicht gewollt zu werden, kennt auch Jessica Shona Kruse: Nach ihrem Schulabschluss bewarb sich die 19-Jährige zwei Jahre vergeblich um einen Ausbildungsplatz. „Ich war sehr verzweifelt, habe kein Einser-Zeugnis, aber einen guten Zweier-Durchschnitt“, sagt Kruse. Umso größer war die Freude, als es im Schwarzenbeker Rathaus klappte. „Es zählt nicht mehr nur die beste Note, sondern das Gesamtpaket“, sagt dazu Verwaltungschef Lütjens.

Fünfter im Bundes ist Mirco Vick: Der 23-Jährige hatte nach dem Abi zunächst Polizist werden wollen, arbeitete dann als Bundesfreiwilliger an einer Schule: „Das hat mir so gut gefallen, dass ich in diesem Bereich bleiben wollte.“ Statt eines Studiums – „Das ist nichts für mich“ – entschied er sich ebenso wie Richter für die PiA-Ausbildung zum Erzieher.

Mehr als 70 Bewerbungen waren auf die fünf Stellen eingegangen. Insgesamt beschäftigt die Stadt im Rathaus und den Außenstellen 170 Mitarbeiter, darunter zehn Azubis in allen drei Lehrjahren. Dass die fünf Neuen unisono ihre freundliche Aufnahme und das gute Betriebsklima betonen, freut Lütjens besonders: „Wir bieten als Stadt einen sicheren Arbeitsplatz, müssen für Bewerber aber auch attraktiv sein und das haben wir auch verstanden.“