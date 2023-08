Rechtsextremismus: Hakenkreuz-Schmiererei und Fremdenhass im Rülauer Wald

Nazisymbole auf der Rinde von Buchen am Knotensteig, fremdenfeindliche Parole auf einem Schild. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Unbekannte haben am Donnerstag, 10. August, Hakenkreuze auf einem Waldweg nahe der Gülzower Straße am sogenannten Knotensteig auf Bäume gesprüht.

Schwarzenbek. Der Rülauer Wald ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Als aber ein Schwarzenbeker am Donnerstag in den Mittagsstunden seine Runde auf dem Knotensteig nahe der Gülzower Straße absolvierte, traute er seinen Augen kaum. Unbekannte hatten mehrere Bäume mit einem knappen Dutzend Hakenkreuzen in silberner Farbe besprüht. Außerdem sprühten sie eine fremdenfeindliche Parole gegenüber Flüchtlingen aus der Ukraine auf ein Hinweisschild.

Polizei sichert Spuren an den Bäumen mit dem Fotoapparat

Der Mann verständigte sofort die Polizei. Außerdem alarmierte er den Bauhof, damit die Schmierereien schnellstmöglich entfernt werden. Die Beamten aus Schwarzenbek waren kurz darauf mit einem Streifenwagen vor Ort. „Die Spuren wurden mit einem Fotobeweis gesichert. Mehr können wir zur Dokumentation in so einem Fall nicht tun. Es wäre unverhältnismäßig, die Bäume zur Spurensicherung zu beschädigen. Jetzt beginnen die Ermittlungen“, so Mark-Dominik Wille, Sprecher der Bezirkskriminalinspektion Lübeck.

Da es sich im konkreten Fall nicht nur um eine Sachbeschädigung handelt, sondern auch der Straftatbestand der Verwendung von Zeichen verfassungswidriger Organisationen besteht, ist nicht mehr die Schwarzenbeker Polizei zuständig. „Wir haben den Fall sofort an die übergeordnete Dienststelle in Lübeck weiterverwiesen, weil es dort eine spezielle Einsatzgruppe gibt, die sich mit solchen Delikten befasst“, sagte Sandra Kilian, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg.

Fachdienststelle für Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen

In Lübeck hat das K5 (zuständig auch für Staatsschutz) die Ermittlungen übernommen. „Wir suchen jetzt Zeugen, die die Täter gesehen haben oder möglicherweise ein verdächtiges Verhalten im Bereich dieser Bäume beobachtet haben“, sagt Wille. Anscheinend handelt es sich um eine Einzeltat. Häufungen von Hakenkreuz-Schmierereien im Bereich Schwarzenbek sind der Polizei nicht bekannt. Ebenso gibt es aktuell keine Hinweise auf eine rechtsradikale Szene in diesem Bereich.

Die Schmierereien werden nach der erfolgten Beweissicherung durch die Polizei zeitnah von Mitarbeitern des Bauhofs entfernt.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Schwarzenbek unter 04151/8 89 40 entgegen. sh

