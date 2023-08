Bogenschützen spenden 700 Euro für Schwarzenbeker Tafel

Schwarzenbek. „Feiern und Gutes tun“ – unter diesem Motto stand in diesem Jahr das Sommerfest der Bogensport-Abteilung des TSV Schwarzenbek. 35 von 70 Mitgliedern waren zum Fest in das Sportlerheim an der Schützenallee gekommen. Das wird normalerweise von den Fußballern des SC Schwarzenbek genutzt, die ebenfalls eine Abteilung des TSV sind und sich nach ihrem Punktspiel am Büfett stärkten – und so zum Gesamtergebnis von 700 Euro für die Schwarzenbeker Tafel beitrugen.

„Im vergangenen Jahr hatten wir das Sommerfest auf unserer Anlage bei Schulendorf gefeiert“, sagt Abteilungsleiter Andreas Wutke. Da hatte Bogenschützin Miriam Geertz bereits den Vorschlag gemacht, das nächste Mal mit einem Motto zu feiern. Die Sportlerin übernahm mit Freunden, Familie und Helfern die Vorbereitung für das Sommerfest: Mit Grillwurst, Salaten, Kuchen und Getränken waren die Sportler am Ende gut versorgt und spendeten reichlich in die aufgestellte Spendenbox.

Fußballer hatten Spiel, aber nicht den Appetit verloren

Die wurde auch von den Fußballern bedient: Die 1. Herren hatte an diesem Abend ihr Freundschaftsspiel gegen den SV Curslack-Neuengamme zwar mit 0:5 verloren, das tat dem Appetit der Kicker jedoch keinen Abbruch, sodass am Ende 700 Euro in der Spendenbox landeten. Die überreichten die Bogensportler jetzt an Martin Lenz, Leiter der Schwarzenbeker Tafel.

Bei einer Führung durch die Räume im DRK-Güterbahnhof (Am Bahnhof 1) erläuterte Lenz, wie die Tafel arbeitet: „An fünf Tagen in der Woche holen ehrenamtliche Helfer von 7.30 bis 14 Uhr die uns zur Verfügung gestellte Ware von Geschäften und Bäckereien ab, die mit uns zusammenarbeiten.“ Zusätzlich erhält die Tafel in Schwarzenbek auch in unregelmäßigen Abständen nach Großspenden Waren von anderen Tafeln, die diese nicht zeitnah verteilen können, sowie aus Großlagern. Hinzu kommen auch private Spenden.

Lebensmittelausgabe an drei Termine in jeder Woche

Diese Lebensmittel werden dann an drei Terminen pro Woche den Kunden der Tafel angeboten. Dienstags von 10 bis 12 Uhr und freitags von 13 bis 15 Uhr sind die Räume für alle Kunden mit Abholerschein geöffnet. Freitags von 10 bis 12 Uhr ist die Tafel ausschließlich für Rentner geöffnet, die sich wegen des großen Andrangs an den übrigen Terminen unwohl fühlen. Jeder Kunde kann einmal pro Woche Lebensmittelmittel erhalten. Wer einen Abholerausweis erhalten kann, erklären die ehrenamtlichen Helfer am Telefon: Dienstags, donnerstags und freitags ist das Büro der Tafel jeweils von 8 bis 14 Uhr unter 04151/879 41 32 zu erreichen.