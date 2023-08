Aral Open Schwarzenbek: Scofield - Nicht zur verwechseln mit einem legendären Krimi

Viertes Konzert der Aral Open in Schwarzenbek: Welche Probleme das Duo und Abbafever mit ihren Bandnamen haben.

Schwarzenbek. Veranstalter Michael Nowak strahlte mit der untergehenden Sonne im Schwarzenbeker Stadtpark um die Wette – und mit ihm Hunderte Gäste der Konzertreihe Aral Open. Der Dauerregen der vergangenen Tage hatte nichts Gutes verheißen, doch dann war der Himmel aufgeklart für die Coverbands Abbafever und Scofield.

„Vor 20 Jahren habe ich hier schon einmal gestanden“, erinnert sich der Lauenburger Mirko Sommer an das Jahr 2003: Damals hieß seine Band KWD und sie spielte als Vorgruppe von Ernie, Bert und Bert bei den Aral Open. Am Sonnabend, 5. August, war Sommer wieder als Vorband gebucht – diesmal mit Kaja Goedecke-Gasch als Duo Scofield. „Ich hab mir sogar Gummistiefel eingepackt. Ein Glück, dass wir die nicht gebraucht haben“, freute sich die Sängerin über den gelungenen Auftritt.

Sonniger Abschluss der Konzertreihe im Stadtpark

Gegen 19.20 Uhr eröffneten dann Goedecke-Gasch und Sommer mit „Valerie“ von Amy Winehouse das letzte Konzert der diesjährigen Open-Air-Reihe. Das Akustik-Duo spielt sonst eher in Kneipen, sucht ganz bewusst den Kontakt zum Publikum. Das sei ihnen auch in Schwarzenbek geglückt. „Es hat Spaß gemacht“, so Sommer, auf dessen Idee der Bandname Scofield beruht.

„Ich habe den Namen vor vielen Jahren gehört und mir die Internetrechte gesichert“, berichtet der Hobbymusiker. Doch dann kam ihm eine US-Krimiserie in die Quere: 2005 startete die Serie „Prison Break“, deren Hauptfigur, gespielt von Wentworth Miller, Michael Scofield hieß. Als Sommer dachte, dass nun genug Zeit vergangen sei und es beim Bandnamen keine Nachfragen geben würde, kam 2017 eine neue, fünfte Staffel heraus. „Und wir sind auch gleich darauf angesprochen worden“, schmunzelt Sommer.

Aus Abbafever wird A33AFever: Zu nah am Original

Ihren Namen änder musste hingegen Abbafever: Auf ihrer Internetseite schreibt sich die Band daher seit Kurzem A33AFever – und begründet dies mit ihrem großen Erfolg: Sie seien zu nah am Original gewesen. Mittlerweile sei die Band stolz auf diese Form der Auszeichnung, die auch als Disco is back mit Disco-Hits der 1970er- und 1980er-Jahre auftritt.

In Schwarzenbek begannen die sieben Musiker ihre Show mit viel Disconebel und Glitter und einem Hit, mit dem 1974 die Weltkarriere der vier Schweden begann: Waterloo. Bis zur Auflösung der Band im Jahr 1982 veröffentlichen Abba 110 Songs, davon allein 17 Nummer-1-Titel in Deutschland, die an diesem Abend durch den Stadtpark schallten.

