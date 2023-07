Norddeutsches Freiluftkino mit Premiere: Kinovergnügen im Wildpark Uhlenkolk

Drei Filme stehen am Wochenende auf dem Programm: Die Leinwand wird in Sandesneben, Breitenfelde und Mölln aufgespannt.

Mölln. Premiere am Sonntag, 23. Juli, in Mölln: Erstmals macht das Norddeutsche Freiluftkino im Wildpark Uhlenkolk Station. Dort wird – passend zum Ambiente – der Naturfilm „Die Eiche – mein Zuhause“ gezeigt.

Die mittlerweile 22. Spielzeit des Norddeutschen Freiluftkinos hat bereits am vergangenen Wochenende begonnen: Im Ratzeburger Kurpark lief Open Air der Blockbuster „Mission Impossible 7“. Doch das Freiluftkino, das vom Filmclub Ratzeburg organisiert wird, hat noch viel mehr zu bieten: Am Freitag, 21. Juli, flimmert um 21.30 Uhr in Sandesneben (Altes Dorf 5) „Der Nachname“ über die aufblasbare Leinwand. Regisseur Sönke Wortmann hat die satirischen Komödie im vergangenen Jahr auf den kanarischen Inseln gedreht.

Open Air-Kino beginnt nach Sonnenuntergang

Am Sonnabend ist das Team um Martin Turowski, Chef des Ratzeburger Kinos Burgtheater, auf dem Breitenfelder Sportplatz (Am Sportplatz) zu Gast: Um 21.30 Uhr wird dort „Mittagsstunde“ gezeigt: In Rückblenden und auf unterschiedlichen Zeitebenen erzählt der Film eine melancholische Familiengeschichte, die auf dem gleichnamigen Roman von Beststellerautorin Dörte Hansen beruht. Ebenfalls um 21.30 Uhr, das Open-Air-Kino kann immer erst nach Sonnenuntergang beginnen, startet im Möllner Wildpark Uhlenkolk (Waldhallenweg 11) am Sonntag, 23. Juli, der Dokumentarfilm „Die Eiche - mein Zuhause.“ Der preisgekrönte Film zeigt fantastische Aufnahmen der tierischen Bewohner eines Baumes.

Schauspielerin Caroline Herfurth kommt nach Ratzeburg

Mit 18 Aufführungen an 16 Orten ist das Programm des Freiluftkinos in diesem Jahr noch größer als in den Vorjahren. Ein Höhepunkt ist die Aufführung von „Einfach mal was Schönes“ am Mittwoch, 23. August, in Ratzeburg, denn Schauspielerin und Regisseurin Caroline Herfurth wird zur Aufführung kommen. Und auch die Fans der bayerischen Eberhofer-Krimis können sich freuen: „Rehragout-Rendevous“ läuft am Freitag, 4. August, um 21.15 Uhr in Ratzeburg (Dr. Alfred Block-Allee). Den Abschluss bildet am Freitag, 1. September, eine weitere Premiere: „Der doppelte Lothar“ aus der NDR-Krimireihe „Nord bei Nordwest“ wird um 20.15 Uhr im Ratzeburger Kurpark gezeigt. Kinokarten gibt es online unter www.freiluftkino.de.