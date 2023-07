Schwarzenbek: Sommerferien in der Stadtbücherei sind mehr als nur Lesen

Das Lego-Team „We aRe oNe" hat viel Spaß an Lego-Robitics-Wettbewerben.

Schwarzenbek. Für junge Lesefreunde ist die Stadtbücherei in den Sommerferien eine ganz wichtige Adresse. Doch auch wer nicht so viel lesen mag, wird am Ritter-Wulf-Platz 1 fündig: In jeder Ferienwoche bietet die Bücherei immer mittwochs einen Workshop an.

Am Montag, 17. Juli, startet in der Stadtbücherei der Ferienleseclub: Zu jedem Buch, das Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren in den Ferien ausleihen und lesen, können sie einen Steckbrief ausfüllen. In diesem stehen Fragen zum Buch, um zu überprüfen, ob es tatsächlich gelesen wurde. Aber auch die Meinung der Kinder wird abgefragt. Pro abgegebenen Steckbrief erhalten die Kinder während der Sommerferien (bis 26. August) einen Stempel in ihr Logbuch. Steckbriefe, Logbücher und viele tolle Bücher gibt es in der Bücherei.

Stadtbücherei bietet in den Ferien Lesevergnügen und Workshops

Das Logbuch kann bis zum 2. September gegen eine Eintrittskarte für die Zaubershow „Simsalabuch“ mit dem Zauberer Felix Wohlfarth eingetauscht werden. Die Zaubershow wird zum Abschluss des Lesesommers am Mittwoch, 13. September, um 16 Uhr im Festsaal des Rathauses gefeiert. Zudem nehmen alle abgegebenen Steckbriefe an einer Verlosung mit Preisen teil, die von der Buchhandlung Lesezeit, der Spielerei, dem Kino Grimm und Opa Peters zur Verfügung gestellt werden.

Doch auch wer eher Tüftler und Bastler ist, kommt auf seiner Kosten: Am Mittwoch, 19. Juli, startet mit dem Roboter-Workshop einen sechsteilige Workshopreihe in der Stadtbücherei. Von 10 bis 12 Uhr können die jungen Teilnehmer die Stadt der Zukunft für die Ozobots aus der Bibliothek der Dinge der Stadtbücherei entwerfen. Ozobots sind kleine, fahrbare Roboter mit eingebautem Akku sowie fünf Farbsensoren auf der Unterseite: Über Farbcodes auf einen Blatt Papier lassen sich die kleinen Roboter ganz ohne Computer steuern.

Comics zeichnen oder Roboter fahren lassen

Die weiteren Workshops: Am 26. Juli entsteht von 10 bis 16 Uhr gemeinsam mit der BUND-Jugend ein Podcast. Am 2. August ist von 10 bis 13 Uhr Illustratorin Laura Münker aus Hamburg zu Gast, die den jungen Teilnehmern zeigt, wie ein Comic entsteht. Am 9. August kommt die Schwarzenbeker Keramikerin Christel Brumme um 10 Uhr für einen Töpferkursus in die Bibliothek – das Angebot ist allerdings schon ausgebucht.

Der Schwarzenbeker Verein „We aRe oNe“, der regelmäßig an Lego-Robotics-Wettbewerben erfolgreich teilnimmt, ist am 16. August von 10 bis 12 Uhr zu Gast. Den Abschluss bildet am 23. August ein Literaturworkshop mit der deutsch-italienischen Schauspielerin und Autorin Nadia Malverti. Alle Angebote richten sich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren und sind kostenfrei. Anmeldung entweder persönlich in der Stadtbücherei oder per Telefon unter 04151/88 11 04.

