Versuchter Raub Schwarzenbek: Mit Messer bedrohte Opfer sind erst 9 und 10 Jahre alt

Schwarzenbek. Zwei Kinder im Alter von neun und zehn Jahren sind in Schwarzenbek Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, waren beide am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Möllner Straße und der Buschkoppel unterwegs. Dort seien ihnen drei Jugendliche auf Fahrrädern entgegengekommen. Das Trio hielt neben den Kinder an.

„Einer der jungen Männer zog ein Taschenmesser und forderte die Herausgabe von Handy und Geldbörse“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer. Die Kinder ergriffen die Flucht und liefen zurück zur Möllner Straße. „Es ist niemand verletzt worden und kein Sachschaden entstanden“, so Fischer.

Raub in Schwarzenbek: Polizei sucht Zeugen

Die Opfer beschreiben den Haupttäter mit dem Taschenmesser als korpulent mit kurzen blonden Haaren. Sie schätzen ihn auf 16 bis 18 Jahre. So alt soll auch ein weiterer Täter sein, der ebenfalls kurze blonde Haare hat. „Der dritte Jugendliche war 15 bis 17 Jahre alt, hatte kurze rote Haare und Sommersprossen“, so die Polizeisprecherin.

Die Kripo ermittelt wegen versuchten schweren Raubs und sucht nun Zeugen. Die Ermittler fragen: Wer hat die Tat am 12. Juli beobachtet oder kennt die beschriebenen Jugendlichen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/8003-0 entgegen.