Schwarzenbek: Die Helfer brauchen Hilfe -- Tafel sucht dringend Fahrer

Schwarzenbek. Das rund 20-köpfige ehrenamtliche Team der Schwarzenbeker Tafel kümmert sich seit vielen Jahren um bedürftige Menschen vor Ort. An der Ausgabestelle im ehemaligen Güterbahnhof von Schwarzenbek bekommen Menschen, die nur wenig zum Leben haben, an drei Ausgaben pro Woche gespendete Lebensmittel und Hygieneartikel. Aktuell werden 400 Menschen in Not unterstützt, ein nicht unerheblicher Teil davon sind Rentner.

Doch in letzter Zeit sind einige langjährige Helferinnen und Helfer ausgefallen und für die verbleibenden Ehrenamtlichen wird die Arbeit dadurch immer schwieriger. Inzwischen fehlen laut Tafelleiter Martin Lenz mindestens vier Leute, die unter der Woche mitanpacken. Denn nicht nur während der Ausgabezeiten werden helfende Hände gebraucht: „Der große Teil der Arbeit findet vor und nach den Ausgaben statt. Eigentlich gibt es hier jeden Tag etwas zu tun“, so Lenz.

Tafel Schwarzenbek: Es fehlen Fahrer und Menschen, die beim Sortieren anpacken

Egal ob es um das Abholen der gespendeten Lebensmittel, das Sortieren der Ware, die Organisation des Lagers, den direkten Kundenkontakt oder die Verwaltungsaufgaben geht: Die Aufgaben des Tafelbetriebs sind enorm vielfältig. Besonders dringend werden momentan zwei Beifahrer für die beiden Touren-Teams gesucht, die Lebensmittelspenden vom Großmarkt, verschiedenen Supermärkten und Bäckereien abholen.

Wer Lust hat mitzuhelfen, sollte idealerweise dienstags von 9 bis 11 Uhr Zeit haben und einen Führerschein Klasse B oder sogar C1 besitzen. Genauso dringend werden Helferinnen und Helfer gebraucht, die Spaß am Umgang mit Lebensmitteln haben und beim Sortieren von Obst und Gemüse mithelfen können. Besonders montags und donnerstags fällt hier viel Arbeit an und jetzt in der warmen Jahreszeit muss die Ware häufiger als sonst kontrolliert werden. Üblicherweise wird von 8 bis 15 Uhr sortiert, dazwischen gibt es eine gemeinsame Mittagspause.

Schon wenige Stunden ehrenamtliches Engagement reichen aus

Kürze Einsätze sind nach Absprache möglich. Wer mithelfen möchte, findet bei der Tafel eine soziale Aufgabe mit Sinn, flache Hierarchien, die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, und ein tolles Team mit echter Teamkultur (gemeinsames Mittagessen, Weihnachtsfeier, Ausflüge, Grillen, usw.) Alle Ehrenamtlichen sind zudem versichert und erhalten auf Wunsch ein Zeugnis für ihre Arbeit.

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat oder unverbindlich hineinschnuppern möchte, kann sich gern an ehrenamt@drk-schwarzenbek wenden, unter 04151/ 879 41 32 anrufen oder zwischen 9 und 14 Uhr direkt bei der Tafel vor Ort vorbeischauen. Weitere Infos unter: https://www.facebook.com/TafelSchwarzenbek/

