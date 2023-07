Kreisforsten Herzogtum Lauenburg: Experten feiern den Wald – und ein Promi moderiert

Ratzeburg. So eine „grüne Lunge“ ist im nördlichsten Bundesland einzigartig: Das Herzogtum Lauenburg ist der waldreichste Kreis in Schleswig-Holstein. Die Kreisforsten Herzogtum Lauenburg sind mit 10.000 Hektar Fläche sogar der größte kommunale Waldbesitzer in Deutschland. Bereits 1923 wurde mit einem Kreistagsbeschluss die naturgemäße Waldbewirtschaftung in den Wäldern des Kreises Herzogtum Lauenburg festgelegt. Das soll jetzt gefeiert werden.

Der Termin ist Sonnabend, 8. Juli. WWF-Waldexpertin Susanne Winter, der schleswig-holsteinische Landwirtschafts- und Forstminister Werner Schwarz (CDU), Waldschutzexperte Prof. Michael Müller von der TU Dresden und Waldbauexperte Prof. Peter Spathelf von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde stellen sich bei der zentralen Veranstaltung in der Lauenburgischen Gelehrtenschule den Fragen der Gäste.

Kreisforsten werden 100 Jahre alt und feiern mit Ausflügen in den Wald

Dabei geht es unter anderem um so zentrale Fragen, wie der Zukunftswald aussehen wird oder ob das ein Forst, ein Wald oder ein Urwald sein wird. Weitere Themen sind bereits gesetzt: Wie gut reguliert, steuert und erfindet sich die Natur selbst? Wie viel des Rohstoffes Holz ist klug im Geflecht Kohlenstoffspeicher und Biodiversität zu nutzen? Wie viel Jagd brauchen wir? Und auf welche Art und Weise?

Ruderolympiasieger und Wetterexperte Gunther Tiersch übernimmt die Moderation

Die Moderation übernimmt Gunther Tiersch, bis 2019 Leiter der ZDF-Wetterredaktion und Olympiasieger im Ruderachter des Ratzeburger Ruderclubs. Im Anschluss sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Festaktes in den Wald der Kreisforsten Herzogtum Lauenburg eingeladen. Gemeinsam mit dem Podium und den Revierleitern der Kreisforsten werden drei Exkursionen angeboten: „Der Wald der Zukunft – Dauerwald im Hundebusch“, „Buchenbewirtschaftung in den Kreisforsten von 1946 bis heute und Naturschutzmaßnahmen in den letzten 30 Jahren“, sowie „Von der Erstaufforstung der Heideflächen zum Dauerwald“.

Die Veranstaltung am Sonnabend, 8. Juli, beginnt um 9 Uhr und endet voraussichtlich gegen 17 Uhr. Sie beginnt in der Aula der Lauenburgischen Gelehrtenschule an der Bahnhofsallee 22 in Ratzeburg. Zu den Exkursionspunkten gibt es einen Bustransfer. Die Teilnahme ist kostenlos, es ist aber eine Anmeldung erforderlich, die auch noch kurzfristig erfolgen kann. Anmeldung unter veranstaltungen@kreisforsten.de. Am Sonntag, 9. Juli, finden in den Revierförstereien der Kreisforsten Herzogtum Lauenburg weitere kostenlose Waldveranstaltungen und Führungen statt. Alle Informationen zu den Veranstaltungsorten, Angeboten und Anmeldebedingungen unter www.kreisforsten.de.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.