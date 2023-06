Kleinwagen schleudert gleich mehrfach gegen Leitplanken

Talkau. Am frühen Sonntagmorgen (18. Juni) gegen 4.45 Uhr war der rote Kleinwagen der Marke Citroen auf der Autobahn 24 (A24) in Richtung Hamburg unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Talkau verlor der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über die Fahrbahn und prallte gleich mehrmals gegen die Leitplanken.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der Citroen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte anschließend über beide Richtungsfahrbahnen und prallte gegen die Mittelleitplanke, von wo der Wagen zurück gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand katapultiert wurde und dort liegen blieb. Das Auto wurde völlig zerstört. Der Fahrer wurde verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus Talkau räumten die Trümmerteile beiseite und streuten die Fahrbahn ab.

Foto: Christoph Leimig, / Christoph Leimig

Die Autobahnpolizei, die in Talkau stationiert ist, war ebenso rasch zur Stelle wie die Freiwillige Feuerwehr des Dorfes. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, streuten die Helfer die Fahrbahn ab und fegten die zerstreuten Trümmerteile zusammen. Die Polizei sperrte dafür die A24 in Fahrtrichtung Hamburg komplett. Zu großen Staus kam es aber in den frühen Morgenstunden nicht.