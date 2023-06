B207 im Kreis Herzogtum Lauenburg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Fredeburg. Der eine kam aus Ratzeburg und wollte auf die B207 abbiegen, der andere fuhr mit seinem Motorrad am späten Donnerstagnachmittag (15. Juni) auf der Bundesstraße in Richtung Lübeck. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 17 Uhr war der 21-Jährige, der in der Nähe von Schwarzenbek lebt, mit seinem Ford Focus offenbar auf dem Weg nach Hause. Er fuhr die Möllner Straße bei Fredeburg entlang in Richtung B207. An der Einmündung wollte er nach links abbiegen, um weiter in Richtung Schwarzenbek fahren zu können. Beim Linksabbiegen übersah er offenbar einen 26-jährigen Motorradfahrer aus Mölln auf seiner Kawasaki. Auf diesem Teilstück der Bundesstraße 207 gilt Tempo 70, weil es dort zahlreiche Einmündungen gibt.

Kreis Herzogtum Lauenburg: Motorradfahrer wurde über das Auto geschleudert

Der 26-Jährige prallte gegen die Fahrerseite des Fords und wurde über das Auto geschleudert. Er wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Dennoch wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Ford-Fahrer und sein 40-jähriger Beifahrer wurden beim Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 11.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn für etwa 1,5 Stunden zeitweise voll gesperrt werden.