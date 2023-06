Schwarzenbek und Kuddewörde: Bolivianische Messe erklingt in zwei Kirchen im Kreis

Die Misa de Solidaridad wird erstmals in Schwarzenbek und Kuddewörde aufgeführt. Was sie so besonders macht.

Schwarzenbek/Kuddewörde. Die „Misa de Solidaridad“ handelt genau davon: vom Miteinander und der Solidarität. Im Jahr 2000 wurde sie das erste Mal zur 40-jährigen Wiederkehr der Partnerschaft zwischen dem Bistum Trier und Bolivien aufgeführt. Jetzt wird sie von den Kirchenchören aus Schwarzenbek und Kuddewörde vorgetragen.

Die beiden Kirchenmusiker Markus Schell aus Kuddewörde und Markus Götze aus Schwarzenbek haben mit den Chören ihrer Gemeinden die musikalische Messe, die in abwechselnd deutscher und spanischer Sprache gesungen wird, eingeübt. Die Messe ist eine Auftragskomposition aus dem Jahre 2000: Der in Essen geborene deutsche Komponist Thomas Gabriel verfasste sie für gemischten Chor und Instrumentalgruppe. Auch eine Partie für Sologesang ist dabei. „Die Komposition findet einen überzeugenden Weg, südamerikanische und europäische Musik zu einer gemeinsamen Sprache werden zu lassen. Die Musik ist sowohl melodisch als auch rhythmisch reizvoll und schön“, schwärmt Götze.

Schwarzenbek und Kuddewörde: Messe als Plädoyer für das Miteinander

Die Messe ist ein Plädoyer für das Miteinander von Menschen aus aller Welt, exemplarisch hier zwischen Bolivien und Deutschland. Für die Chorsänger im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg steht sie ebenfalls für ein Miteinander der Gemeinden und ihrer Chöre. Premiere für die Misa de Solidaridad in ihrer Lauenburgischen Version ist am Sonntag, 18. Juni, um 18 Uhr in der Andreas-Kirche (Am Brink 2a) in Kuddewörde. Am Sonntag, 25. Juni, folgt die zweite Aufführung in der Schwarzenbeker St.-Franziskus-Kirche (Compestraße 1).

Folgende Chöre treten auf: die St.-Franziskus-Kantorei Schwarzenbek, der KirchenChor Kuddewörde, der neu gegründete Projektchor, der Jugendchor und der Kinderchor. Das kleine Instrumentalensemble besteht aus Klavier, Gitarre und zwei Flöten. Während Schell die Chöre am Klavier begleitet, dirigiert Götze das gesamte Ensemble. Im Jahr 2022 hatten die beiden Kirchenmusiker und ihre Chöre erstmals gemeinsam zu Konzerten eingeladen, damals unter dem Motto „Wer nur den lieben Gott lässt walten“. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird eine Spende für die Kirchenmusik erbeten.