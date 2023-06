Anwohner der Bergstraße und der Schmiedestraße in Müssen ärgern die Bauarbeiten auf der K17. Seit dem 8. Mai können sie ihre Häuser nur erschwert erreichen.

Seit einem Jahr wird in der Bergstraße in Müssen gearbeitet. Die Zufahrt zu Grundstücken ist eingeschränkt. Was der Kreis dazu sagt.