Immer mehr Eltern suchen Hilfe im Umgang mit Kindern

Schwarzenbek/Lauenburg. Probleme beim Stillen, den richtigen Ton finden im Umgang mit Pubertierenden oder aber auch die bevorstehende Einschulung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien: Es gibt eine Vielzahl von Problemen, mit denen sich Eltern konfrontiert sehen. „Wir haben massiv steigende Teilnehmerzahlen. Auch mit der Zahl unserer Kursangebote liegen wir auf Rekordniveau“, sagt Kerstin Dlugi, Leiterin der evangelischen Familienbildungsstätte in Schwarzenbek.

„Der Bedarf an Beratung und Aktivitäten bei Eltern nimmt zu. Am besten in Wohnortnähe. Deshalb haben wir uns auch besser vernetzt und neue Veranstaltungsorte hinzugenommen, um mit unseren Angeboten in die Fläche zu gehen und näher an die Teilnehmer heranzukommen“, fügt ihre Kollegin Kerstin Möller hinzu, die die evangelische Familienbildungsstätte in Lauenburg leitet. Denn was junge Eltern nicht haben, ist Zeit. Lange Anfahrtswege zu Kursen oder Vorträgen sind für viele aus Zeitmangel oder aus Kostengründen nicht drin.

Familienbildungsstätten verzeichnen gesteigerten Bedarf an Beratung

Besonders deutlich wird der Zuwachs in Schwarzenbek. Kamen 2021 noch gut 1600 Teilnehmer in die Kurse, so waren es im Vorjahr bereits 2275 – so viele wie noch nie. Darauf haben Kerstin Dlugi und ihr Team mit einer Ausweitung der Kursangebote reagiert. 2022 hatte die FBS 261 Kurse und Vorträge im Programm. In diesem Jahr werden es 324 sein.

„Besonders groß ist die Nachfrage nach Eltern-Kind-Angeboten rund um die Geburt. Aber auch der Bedarf an Themenvorträgen nimmt zu“, erläutert Kerstin Dlugi. Auch die Lauenburger FBS hat die Zahl ihrer Angebote von 111 im Vorjahr auf 148 in 2023 erhöht.

Familienbildungsstätten setzen auf Vernetzung

Profitieren können Eltern von einer besseren Vernetzung der Familienbildungsstätten in Ratzeburg, Schwarzenbek und Lauenburg sowie die Kooperation mit dem Familienzentrum in der Geesthachter Kita Regenbogen. So können Kurse auch in der Fläche angeboten und Dozenten an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden. „Wir haben jetzt auch wieder Angebote in Siebeneichen und in Witzeeze“, informiert Kerstin Möller.

Hier können Sie einen Blick in Nachbars Garten werfen

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Haare ab – damit die Meere wieder sauberer werden

Jugendliche entscheiden, welche Kunst wo gezeigt wird

Neben bewährten Kursen, die sich schwerpunktmäßig an Familien mit kleinen Kindern richten, gibt es viel Neues zu entdecken. Dazu gehört beispielsweise Yoga für Mütter mit Kleinkindern, Musikangebote für Kinder ab einem Alter von einem halben Jahr, diverse Babymassage- und Gymnastikkurse sowie Themenabende, die ein breites Spektrum von Fragen abdecken, die Eltern beschäftigen. Die Bandbreite reicht von „Schlaf gut Baby“ über „Verständnisvolles Zuhören“ bis hin zu „Abschied von der Windel“. „Wir haben aber auch mehrere Kurse Erste Hilfe am Kind und Präventionsangebote, wie ein Haus so sicher gemacht werden kann, dass es gar nicht erst zu einem Unfall mit Kleinkindern kommt“, sagt Kerstin Möller.

Elterncafés stehen als Treffpunkte und Kontaktbörsen hoch im Kurs

Hoch im Kurs bei den Müttern und Vätern stehen auch Elterncafés, in denen sie sich mit anderen Eltern treffen und über die ihre Erfahrungen austauschen können. „Wir bieten dazu mittlerweile auch Themenvorträge und Beratung an. Auch das wird sehr gut angenommen“, sagt Kerstin Dlugi. In Lauenburg gibt es sogar ein wöchentliches „Milchcafé“, bei dem sich Mütter zum Stillen treffen.

Ebenso im Fokus stehen Flüchtlingsfamilien, für die es den Kursus „Bald geht es in die Schule“ gibt, in denen die Kinder in ihrer Muttersprache auf den Schulalltag vorbereitet werden. Ganz neu ist ein Angebot „Fit for Men“, das sich an Männer ab 45 Jahren richtet, die sich nicht fit genug für einen Sportverein fühlen und sich langsam wieder an Bewegung herantasten wollen. Ähnliche Angebote gibt es geschlechtsübergreifend auch für die Generationen 60 und 70 plus. Alle Angebote für das zweite Halbjahr 2023 sind jetzt frei geschaltet und im Internet unter www.fbs-schwarzenbek.de beziehungsweise unter www.fbs-lauenburg.de zu finden.