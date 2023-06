Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg: Friedhöfe als Orte der Biodiversität

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg stellt seine nächste Synode ganz in das Zeichen des Klimaschutzes. Was die Schwerpunkte sind.

Ratzeburg. Der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg setzt seit Jahren auf Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz. Jetzt findet eine reine Themen-Synode statt: Am Montag, 19. Juni, wollen sich die Synodalen in der Kreuz-Kirche in Lübeck ausschließlich mit dem Thema Klima befassen. Das Motto lautet „Klimafreundlicher, ressourcenschonender, fairer“.

„Die Kirchengemeinden, die diakonischen Werke, der Kirchenkreis befinden sich in puncto Nachhaltigkeit schon seit Langem auf den verschiedensten Ebenen in einem permanenten Veränderungs- und Optimierungsprozess“, sagt Bastian Modrow, Sprecher des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg.

Das Spektrum der Aktivitäten reicht vom Nachfüll-Kugelschreiber bis zum Elektroauto, vom Lastenrad bis zum ökofreundlichen Reinigungsmittel. Es gibt laut Modrow keinen Bereich, in dem nicht nach nachhaltigen Optimierungspotenzialen gesucht wird.

Synode der Nordkirche beschäftigt sich mit dem Thema Klima

„Die nächste Synode als Themen-Synode zu gestalten, in der es ausschließlich um das eine Thema ,Klima’ geht, ist eine wichtige und richtige Entscheidung“, sagt Katrin Thomas. Die 67-Jährige war von 2012 bis Ende 2021 Schulrätin im Kreis Herzogtum Lauenburg. Jetzt engagiert sie sich in der Nordkirche und ist Präses der Synode – dem höchsten Gremium im Kirchenkreis. „Es gibt bereits viele richtige Schritte in unserem Kirchenkreis, die wir uns bewusst machen wollen, auch um voneinander zu lernen“, sagt sie.

Neben dem Austausch setzt Katrin Thomas auf neue, weiterreichende Impulse: „Wir werden uns mit Fragestellungen befassen, was wir in unserem Kirchenkreis, in den Gemeinden und in unseren ganz persönlichen kirchlichen Umgebungen tun können und auch tun müssen, um uns unserer Verantwortung zu stellen und an der Verbesserung der hochbelasteten Situation unserer Schöpfung beizutragen.“

Friedhöfe als Orte der Biodiversität

So sind bei der Klima-Synode des Kirchenkreises verschiedene Workshops geplant: „Friedhöfe als Orte der Biodiversität“ und Klima-Partnerschaften stehen dabei ebenso im Fokus wie die Ertüchtigung von Gebäuden oder die Zertifizierung als „Ökofaire Gemeinden“. Präses Thomas: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nach regem Austausch zu Beschlüssen kommen, die einen zukunftsfähigen Weg aufweisen und dabei Unterstützungsmöglichkeiten erkennbar werden, die Mut machen, dass wir gemeinsam in der Verantwortung als Kirche zum Erhalt unserer Welt aktiv beitragen und mitgestalten können und wollen.“

Geplant ist laut Tagesordnung unter anderem die Einrichtung eines Klima-Ausschusses. Auch eine gemeinsame Handlungsvereinbarung zur Emissionsreduzierung im Gebäudebereich im Bereich der Nordkirche sowie Grundsatzbeschlüsse zur Erreichung des Klimaziels stehen auf der Agenda. Zur Erinnerung: Bis zum Jahr 2035 will die Nordkirche treibhausgasneutral sein.

Die Sitzung der Kirchenkreis-Synode findet am Montag, 19. Juni, ab 15 Uhr, in der Kreuz-Kirche, Billrothstraße 1, in Lübeck statt. Die Sitzung ist öffentlich.