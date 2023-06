Herzogtum Lauenburg: Neun Verletzte bei Unfällen auf Autobahn 24 und Landstraße

Gleich zwei Mal musste die A24 wegen Auffahrunfällen gesperrt werden. In Sirksfelde kollidierten zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung.

Sirksfelde/Talkau. Ereignisreiches Wochenende für die Einsatzkräfte: Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Sirksfelde wurden vier Personen verletzt, bei zwei Unfällen auf der Autobahn 24 fünf Personen.

Gegen 17.45 Uhr waren am Freitagabend, 9. Juni, an der Kreuzung Herrnstrat/Kalkkuhle in Sirksfelde ein schwarzer VW Touran mit Ratzeburger und ein silberner Skoda mit Stormarner Kennzeichen zusammengestoßen. Am Steuer saßen jeweils ältere Herren, die von ihren Ehefrauen begleitet wurden. Laut Polizei hatte der Skoda-Fahrer dem Touran die Vorfahrt genommen.

Polizei Herzogtum Lauenburg: In Sirksfelde kollidierten zwei Autos

Der VW hatte nach dem Zusammenstoß einen Baum gestreift und war auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einer Hecke zum Stehen gekommen. Der Skoda landete auf der anderen Straßenseite im Graben. Anwohner hatten den Knall des Zusammenstoßes gehört, waren zur Unfallstelle geeilt und hatten den Notruf 112 gewählt. Die vier verletzten Insassen wurden noch vor Ort behandelt und später von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Sirksfelde sicherten die Unfallstelle ab und streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Vor Ort waren auch vier Rettungswagen, der Notarzt, Polizei sowie ein Rettungshubschrauber.

Umleitung nach Unfall auf der A24 durch Schwarzenbek ohne Stau

Kurz zuvor hatte es auch auf der A24 gekracht: Kurz vor der Anschlussstelle Hornbek war es in Fahrtrichtung Berlin gegen 17 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine Seat-Fahrerin hatte offenbar gebremst, die nachfolgenden Fahrer zweier Autos bemerkten dies zu spät und fuhren auf. Die vier verletzten Insassen wurden zunächst von Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Talkau versorgt, kamen dann ins Krankenhaus. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Bereits um 14 Uhr hatte ein Unfall zwischen den Anschlussstellen Grande und Talkau, bei der zwei Fahrzeuge zusammengestoßen waren, für eine Vollsperrung der Autobahn gesorgt. Ein Autofahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Umleitung Richtung Berlin führte über Schwarzenbek und sorgte erstmals für keine Staus im Stadtgebiet: Bisher führte die Umleitungsstrecke über die Ernst-Schefe-Allee bis zur Möllner Straße und wieder heraus aus der Stadt. Diesmal konnten Autofahrer aus Richtung Grande die neue Ortsumgehung nutzen.

