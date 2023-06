Kultursommer am Kanal: Amtsrichterhaus zeigt junge Kunst von Malerei bis Poetry Slam

Das historische Amtsrichterhaus am Körnerplatz 10 in Schwarzenbek wird ein Treff für junge Kreative im Kultursommer am Kanal.

Schwarzenbek. Die spritzige Bühnenshow „Beat’n’Dance“ ist Geschichte. Dafür können Kinder und Jugendliche aus Schwarzenbek und Umgebung jetzt bei der Aktion „Wir zeigen Deine Kunst – Forum Junge Kunst“ mitmachen. Mehr als ein Dutzend junge Menschen fangen jetzt damit an, die große Leistungsschau ihrer Kreativität vorzubereiten, die sie in der Woche vom 1. bis zum 8. Juli im Amtsrichterhaus zeigen. Die Aktion ist Bestandteil des Kultursommers am Kanal, der den ganzen Juli über mit mehr als 90 Veranstaltungen an 32 Orten im Herzogtum Lauenburg ein vielfältiges Programm für Jung und Alt bietet.

„Wir sind neugierig auf junge Kunst“, sagt Kultursommer-Intendant Frank Düwel. Die Aktion im historischen Amtsrichterhaus am Körnerplatz 10 ist ein Schwerpunkt des Programms. Die Idee ist es zu zeigen, was junge Menschen unter Kunst verstehen. Das Spektrum reicht von Malerei über Fotografie und neue Medien bis zur Musik. Es sind aber durchaus auch Vorführungen wie Rap, Poetry Slam oder Tanzeinlagen im Programm denkbar. Aktuell arbeitet Jana Kress vom Schwarzenbeker Jugendzentrum mit den jungen Talenten.

Kultursommer am Kanal mit neuem Format für junge Kunst

Schwarzenbeks Bürgermeister Norbert Lütjens, Vorsitzender des Stiftungsrats der Kulturstiftung Herzogtum Lauenburg, hat bereits einige Arbeiten gesehen: „Das hat mich umgehauen. Ich habe Bilder einer 13-jährigen Schülerin gesehen, die von unglaublich hoher Qualität sind.“ Aktuell arbeiten die jungen Künstler an ihren Projekten. „Das Amtsrichterhaus wird zur Werkstatt und zum Labor, zu einem Ort der Begegnung und des Gesprächs auch zwischen den Generationen“, freut sich Intendant Frank Düwel.

Schwarzenbek hat sich im Laufe der Jahre bereits einen sehr guten Ruf hinsichtlich der Förderung von Jugendkultur im Zuge des Kultursommers am Kanal erworben. Ein Publikumsmagnet waren stets die hochklassigen Aufführungen „Beat’n’Dance“ im Festsaal des Rathauses, die jeweils mehr als 250 Besucher lockten. Das Konzept hatten Intendant Frank Düwel und der damalige Stadtjugendpfleger Norbert Lütjens entwickelt und jedes Jahr wieder abwechslungsreiche Shows mit Rap, Gesang, Theater und Tanz kreiert, bei denen viele Jugendliche aus der Region ihre jeweiligen Talente einbringen konnten.

2020 gab’s sogar einen Kulturpreis für „Beat’n’Dance“

Im Rahmen der Kulturpreisverleihung 2020 durfte sich das Projekt „Beat’n’Dance“ dann auch so richtig freuen. Die Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker wurden von der Stiftung Herzogtum Lauenburg für ihre herausragende Leistung mit dem Förderpreis für Jugend und Kultur gewürdigt. Mit der Wahl von Norbert Lütjens zum Bürgermeister war es dann allerdings vorbei mit dem Projekt – dafür blieb dem engagierten Sozialpädagogen und begeisterten Hobbymusiker dann doch keine Zeit mehr.

Doch auch das neue Projekt ist wieder an die Stadtjugendpflege angedockt. Und was dabei am Ende herauskommt, können sich die Besucher in der ersten Kultursommerwoche ansehen. Die einwöchige Ausstellung wird mit einer Vernissage am Sonnabend, 1. Juli, in der Zeit von 19 bis 21 Uhr eröffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Öffnungszeiten sind am Sonntag, 2. Juli, von 14 bis 20 Uhr; Dienstag, 4. Juli, bis Donnerstag, 6. Juli, von 16 bis 18; Freitag, 7. Juli, und Sonnabend, 8. Juli, von 14 bis 20 Uhr.