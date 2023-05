Schwerer Unfall: 23-Jähriger überschlägt sich mit Mercedes Sprinter auf B207

In der Nacht geriet ein Mercedes Sprinter auf der B207 in Elmenhorst auf die Bankette und überschlug sich.

Elmenhorst. Ein völlig zerstörter Kleintransporter liegt auf dem Dach, Trümmerteile übersäen den Straßenrand der B207: In der Nacht zu Sonntag, 7. Mai, ist es in Elmenhorst (Kreis Herzogtum Lauenburg) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mercedes Sprinter aus dem Kreis Stormarn hatte sich am Ortsausgang überschlagen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

Gegen 00.19 Uhr fuhr der weiße Kastenwagen auf der Bundesstraße 207 aus Richtung Autobahn 24 kommend in Richtung Schwarzenbek. In Höhe der Hausnummer 1 am Ortsausgang von Elmenhorst kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und überfuhr dort ein Verkehrsschild. Das Schild mit der gelb-weißen Raute („Vorfahrtsstraße“) knickte um, sorgte aber dafür, dass die Hinterachse sowie die Stoßstangen des Transporters abrissen wurden und er sich überschlug. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen.

Unfall B207: Trümmerteile und Werkzeuge fliegen über die Fahrbahn

Bei dem Unfall wurde der 23-jährige Fahrer verletzt. Er wurde von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren aus Elmenhorst und Talkau versorgt, bis Rettungsdienst und Notarzt vor Ort waren. Die Polizei war mit drei Streifenwagen vor Ort und sperrte die Bundesstraße für die Arbeiten der Rettungsdienste komplett ab. Der Grund: Beim Unfall wurden nicht nur Trümmerteile, sondern auch der Inhalt des Handwerkerfahrzeugs auf der Straße verteilt.

Neben dem Verkehrsschild liegen Teil der Hinterachse des Transporters, die beim Unfall abgerissen wurden.

Foto: Christoph Leimig, / Christoph Leimig

Die Feuerwehrleute leuchteten die Unfallstelle aus und sammelten dann Trümmerteile sowie diverse Werkzeuge und Arbeitsmaterialien aus dem Handwerkerfahrzeug auf. Zudem streuten sie ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Der 23-jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Transporter erlitt einen Totalschaden, musste von einem Abschleppunternehmen abgeholt werden.