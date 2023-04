Workers Memorial Day: IG Bau warnt vor unsichtbaren Gefahren auf der Baustelle

Schwarzenbek/Ratzeburg. „Erfunden“ wurde der Workers Memorial Day im Jahr 1984 von der kanadischen Gewerkschaft für Angestellte im öffentlichen Dienst. Seit 2011 rufen auch Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) dazu auf, am 28. April der Kollegen zu gedenken, die im Rahmen ihrer Tätigkeit durch Unfall oder Berufskrankheit gesundheitliche Einschränkungen bekommen oder gar ihr Leben verloren haben.

Betroffen sind im Kreis Herzogtum Lauenburg 72.200 Menschen. So viele gehen laut Angaben des Statistischen Bundesamtes im Kreisgebiet einer Erwerbstätigkeit nach – vom Arbeiter bis zur Angestellten, von der Beamtin bis zum Selbstständigen. „Die Arbeit darf nicht krank machen. Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Helm und Schutzbrille helfen im gewerblichen Bereich auf Nummer sicher zu gehen. Aber jeder Arbeitsplatz hat seine eigenen Tücken“, sagt Achim Bartels, Bezirksvorsitzender der IG BAU Hamburg. Bartels warnt davor, die Risiken auf die leichte Schulter zu nehmen: „Die Routine im Job darf nicht blind machen. Jeder muss wissen, wo Gefahren am Arbeitsplatz lauern und wie man sich schützen kann.“

Asbest: Die unsichtbare, aber tödliche Gefahr

Der Workers Memorial Day steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Unsichtbare Gefahren sichtbar machen“. Dabei warnt der Gewerkschafter vor„einer Fülle von versteckten Gefahren“ – gerade auch auf dem Bau: „Ein Beispiel dafür sind gesundheitsgefährdende Stäube bei Sanierungsarbeiten oder beim Abriss von Gebäuden“, so Bartels. Insbesondere Asbest sei ein enormes Problem: „Vor allem in den 1960er- und 70er-Jahren ist im großen Stil mit asbesthaltigen Baustoffen – vor allem mit Asbestzement – gebaut worden. Beim Umbau und Abriss der alten Gebäude sind die Asbestfasern, die mit dem Baustaub in die Luft kommen, heute eine tödliche Gefahr“, sagt der Gewerkschafter.

Gedenkminute für Kollegen um 12 Uhr geplant

Asbest sei eine tickende Zeitbombe: „Die Fasern sind winzig, aber krebserregend. Sie werden leicht eingeatmet und lagern sich in der Lunge ab. Dort verursachen sie bleibende Schäden, die sich meistens erst nach vielen Jahren oder Jahrzehnten bemerkbar machen. Asbestose oder Lungenkrebs ist dann die schlimme Folge“, so Bartels. Deshalb startet die IG BAU am Freitag, 28. April, einen „Sicherheits-Weckruf“: Um Punkt 12 Uhr sollen alle Beschäftigten eine Gedenkminute einlegen für die betroffenen Kollegen einlegen.