Brötchen-Kleinlaster brennt – Autobahn 24 gesperrt

In Höhe Kasseburg steht der Klein-Lkw samt Ladung in Flammen. Warum trotzdem niemand auf frische Sonntagsbrötchen verzichten musste.

Kasseburg. Erst brannte der Motor, dann der gesamte mit Backwaren beladene Kleinlaster. Auf seine Sonntagsbrötchen musste dennoch niemand verzichten: Der Mercedes Sprinter war am späten Samstagabend mit alten Brötchen und Broten aus den Hamburger Filialen auf dem Rückweg zur Großbäckerei von Allwörden in Mölln, als der Fahrer die Flammen bemerkte.

Gegen 23 Uhr hatte der 35-jährige Fahrer auf der Autobahn 24 den Brandgeruch gemerkt und seinen Kleinlaster etwa 500 Meter hinter der Autobahnanschlussstelle Kasseburg auf den Pannenstreifen gelenkt. Der Mann, der für einen Subunternehmer der Großbäckerei tätig ist, konnte noch aussteigen, aber nichts mehr ausrichten: Binnen weniger Minuten stand der Kleinlaster mit dem Kofferaufbau samt Ladebordwand in Flammen. Der Sprinter hätte mit den alten Backwaren noch bis zur wenige Kilometer weiter östlich gelegenen Abfahrt Talkau und dann weiter nach Mölln fahren sollen.

Die zum Teil noch belegten Brötchen stammen aus den Hamburger Filialen einer Großbäckerei und sollten zurück nach Mölln zur weiteren Verwertung gebracht werden.

Foto: Christoph Leimig, / Christoph Leimig

Autobahn 24 in Richtung Berlin voll gesperrt

Die Autobahnpolizei aus Talkau war schnell zur Stelle, sperrte beide Fahrbahnen der A 24 in Richtung Berlin zunächst vollständig für den Verkehr, damit die aus Kasseburg und Kuddewörde herbeigeeilten Feuerwehren den Klein-Lkw löschen konnten. Mit einer Wärmebildkamera suchten sie anschließend nach weiteren Glutnestern im Fahrzeugwrack. Zuvor hatten die freiwilligen Helfer mit Einreißhaken brennende Rollcontainer sowie ebenfalls in Brand geratende gelbe und rote Plastikboxen, in denen die nicht verkauften Backwaren gelagert werden, von der Ladeflächen auf den Grünstreifen gezogen. Dort wurden die kokelnden Boxen und Brötchen auseinandergezogen und abgelöscht.

Ein Brand im Motorraum des mit Backwaren beladenen Kleinlasters breitete sich in der Nacht zum Sonntag auf das ganze Fahrzeug aus.

Foto: Christoph Leimig, / Christoph Leimig

Standstreifen durch Hitze beschädigt

Gegen 23.30 Uhr hatte die Polizei den Überholfahrstreifen wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Die linke Fahrbahn blieb hingegen noch bis Sonntagmittag gesperrt, weil Experten der Straßenbauverwaltung überprüfen mussten, ob die Fahrbahndecke durch den Brand Schaden genommen hat. Der Standstreifen, auf dem der Kleinlaster stand, muss in diesem Bereich wohl erneuert werden. Durch die Hitze des Feuers hatten sich sogar einige Streckenbegrenzungspfosten deformiert und müssen ausgetauscht werden. Auch Teile des Grünstreifens, auf denen die Brötchenkisten lagen, hatten Feuer gefangen. Der 35-jährige Fahrer wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Er blieb unverletzt. Der Kleinlaster hat nur noch Schrottwert.

