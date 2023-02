Stadtführung: Gespensterjagd für Kinder - Mit der Taschenlampe durch Mölln

Am Freitag, 17. Februar, erfahren Kinder auf einem Stadtrundgang, wo Geister und Kobolde in der Eulenspiegelstadt ihr Unwesen treiben.

Mölln. Historische Stadtrundgänge sind beliebt im Herzogtum. Es gibt sie Lauenburg, Mölln und Ratzeburg. Auch nächtliche Führungen mit dem historischen Nachtwächter oder dem Türmer stehen in den beiden letztgenannten Städten hoch im Kurs.

Beide bieten auch historische Stadtführungen für den Nachwuchs an: In Ratzeburg waren Kinder am Halloween-Abend unterwegs, in Mölln lädt das Tourismus- und Stadtmarketing Mölln am Freitag, 17. Februar, 18 Uhr, zur Führung ein. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren. Eine Taschenlampe ist mitzubringen. Der Stadtrundgang führt vorbei an einigen bekannten Plätzen, an denen Kobolde und Gespenster wohnen sollen. Das Besondere: Es ist nicht auszuschließen, ihnen leibhaftig zu begegnen.

Kinder müssen von mindestens einem Elternteil begleitet werden

Die liebevollen Geschichten und Anekdoten rund um Gespenster und Kobolde, die vom Stadtführer erzählt und von Darstellern mit Leben erfüllt werden, sollen die Fantasie der Kinder beflügeln – inklusive leichtem Gruselfaktor. Die Führung beginnt mit einer Taschenlampen-Prüfung am Kurpark-Eingang im Lindenweg. Etwa eine Stunde später endet sie auf dem historischen Marktplatz am Eulenspiegelbrunnen. Kinder müssen von mindestens einem Elternteil begleitet werden. Tickets gibt es zum Preis von 6 Euro unter www.moelln-tourismus.de/event/taschenlampenfuehrung oder in der Tourist-Information (Am Markt 12) unter 04542/97 65 10.