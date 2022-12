Mölln: Verkäuferin schlägt Ladendiebin in Mölln in die Flucht

Nach einem gescheitertem räuberischem Diebstahl lässt die Täterin die Beute in einem Einkaufstrolley zurück. Was dann passierte.

Mölln. Die Frau wirkte etwas ungepflegt mit ihren struwweligen blonden Haaren. Die Verkäuferin in einem Textilgeschäft an der Möllner Hauptstraße behielt die Kundin im Auge. Und bemerkte, wie diese Bekleidungsstücke in ihrem mitgeführten Einkaufstrolley verschwinden ließ.

Als die Frau den Kassenbereich mit ihrem Shopper passieren wollte, sprach die Verkäuferin sie an. Die Kundin reagierte aggressiv, stieß die Angestellte zur Seite. Kein Einzelfall, die Zahlen steigen wieder an, ertappte Ladendiebe setzen sich häufiger zur Wehr. An der Tür kam es zu einem Gerangel. Die Täterin versuchte das Geschäft zu verlassen, würgte die Verkäuferin, indem sie an deren Schal riss. Dann stürzte sie aus dem Ladenlokal.

Den hellen Trolley mit kleinen grauen Blumen ließ die Täterin zurück

Die mittelgroße Frau (165 bis 170 Zentimeter) rannte Richtung Bauhof davon. Den hellen Trolley mit kleinen grauen Blumen ließ sie zurück. Darin ihre Beute, Ware im Wert von etwa 300 Euro. Die Frau im Alter von etwa 50 Jahren trug eine helle Jacke und ein grünes Oberteil. Besondere Merkmale: neben ihren ungepflegten blonden Haare ein auffälliges Gebiss mit deutlichen Zahnlücken.

Die Polizei sucht Augenzeugen für den versuchten räuberischen Diebstahl, der sich bereits am 12. Dezember gegen 16 Uhr ereignet hatte, oder Menschen, die die Frau möglicherweise an anderen Orten gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04542/809 90 entgegen.