Feuerwehr Schleswig-Holstein: Unfall auf L 220 beendet Weihnachtsgrillen des Wehrführers

Als es krachte, rannten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr auf die Landesstraße und halfen. Was passiert war.

Koberg. Unfall auf der Landesstraße 220, die von Sierksfelde nach Breitenfelde führt: In Koberg im Kreis Herzogtum Lauenburg krachte am Sonnabend, 17. Dezember, gegen 17.22 Uhr eine Frau mit ihrem SUV gegen ein zweites Fahrzeug, das in einer Einfahrt stand.

„Wir laden jedes Jahr zum Weihnachtsgrillen ein“, sagt Michael Blottnicki, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Koberg. Während auf dem Grill im Garten die ersten Würste brutzelten, hörten die Gäste, unter ihnen auch Wehrführer Martin Stamer, plötzlich ein lautes Krachen. „Als ob ein Flugzeug abstürzt“, so Blottnicki. Die Gäste eilten vor das Haus und entdeckten einen schwer beschädigten Dacia Duster. Den hatte einer der Gäste in Blottnickis Einfahrt abgestellt.

Fahrerin hatte in der Dunkelheit offenbar den Dacia übersehen

Auf der anderen Straßenseite lag ein Kia SUV auf der Beifahrerseite im Graben. Die ältere Fahrerin hatte in der Dunkelheit offenbar den Dacia trotz dessen Standbeleuchtung übersehen. Alkohol, so der stellvertretende Wehrführer, sei nicht im Spiel gewesen. Während der Dacia durch die Wucht des Zusammenpralls auf das Grundstück katapultiert wurde, landete der SUV auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Graben. „Wir haben natürlich sofort geholfen“, sagt Blottnicki.

Wehrführer Stamer war sofort ins Feuerwehrgerätehaus geeilt und kehrte mit dem Feuerwehrfahrzeug zurück. Weil die Koberger Wehr nur ein Löschfahrzeug hat, wurden auch die Wehren aus Köthel, Sandesneben, Nusse sowie Mölln alarmiert, die für technische Hilfeleistungen ausgerüstet sind.

„Von diesem Weihnachtsgrillen werden wir uns wohl noch in 20 Jahren erzählen“

Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen und vom Notarzt und Mitarbeitern des Rettungsdienstes versorgt. Sie kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei beiden Autos handelt es sich um einen Totalschaden. Anschließend haben die Feuerwehrleute die von Trümmern übersäte Straße noch gereinigt. „Von diesem Weihnachtsgrillen werden wir uns wohl noch in 20 Jahren erzählen“, so Blottnicki. Auf seinen Würsten blieb der stellvertretende Wehrführer jedoch sitzen: „Nach dem stundenlangen Einsatz wollten alle nur noch nach Hause.“