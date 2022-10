Göttliche Mendelssohn-Kantate erklingt zum Reformationstag

„Wer nur den lieben Gott lässt walten“ heißt es am 31. Oktober in der Schwarzenbeker St. Franziskus-Kirche. Ein besonderes Konzert.

Kantor Markus Götze an der Orgel der St.-Franziskus-Kirche in Schwarzenbek. Er leitet das Konzert zum Reformationstag.

Schwarzenbek. „Wer nur den lieben Gott lässt walten“: Dieses Lied gehört zu den bekanntesten Kirchenliedern. Georg Neumark dichtete es um 1641. „Von ihm stammt auch die wunderschöne Melodie. Das Lied umfasst sieben Strophen und handelt vom Gottvertrauen“, erläutert Schwarzenbeks Kantor Markus Götze. Der Autor hat es selbst als Trostlied bezeichnet.

Felix Mendelssohn Bartholdy hat zu diesem Lied eine Choralkantate für gemischten Chor und Streicherorchester geschrieben. Zum diesjährigen Reformationstag am Montag, 31. Oktober, wird diese Kantate in einem Gottesdienst in der St. Franziskus-Kirche in Schwarzenbek zur Aufführung gebracht. Beginn ist um 18 Uhr.

Mendelssohn-Kantate erklingt in der St. Franziskus-Kirche

„In diesem Regionalprojekt werden die St. Franziskus-Kantorei und der Kirchenchor Kuddewörde zusammen mit Mitgliedern der Sinfonietta Lübeck musizieren“, sagt Markus Götze, der auch die musikalische Leitung des Projektes hat. Der Kirchenchor Kuddewörde wurde von seinem Leiter Markus Schell einstudiert. Er selbst wird in der Aufführung mitsingen. Das Sopran-Solo der Arie wird Karolin Schell singen. Pastor Egmont Rausch, bis vor Kurzem langjährig in Kuddewörde amtierend, wird die Predigt halten. Im Frühjahr ist er in den Ruhestand verabschiedet worden. Pastor Andreas Schöer aus Schwarzenbek wird die Liturgie übernehmen.

Die Kantate selbst umfasst vier charaktervolle Abschnitte: Drei Stücke mit Chor in a-Moll und ein weiteres mit Sopran-Solo in F-Dur. „Die erste Nummer ist ein Choralsatz mit fließenden Harmonien. Mendelssohn verwendet hier einen passenden alternativen Text aus einem anderen Lied, das zu derselben Melodie gesungen wird“, erklärt der Kirchenmusiker.

Der Text der zweiten Nummer ist die erste Liedstrophe. Die fugenartige Komposition ist für den Chor durchaus anspruchsvoll. „Die drei Oberstimmen imitieren die jeweiligen Choralzeilen, nacheinander einsetzend, vorweg, bevor dann jeweils der Bass mit der eigentlichen Choralzeile, dem Cantus firmus, in verlängerten Notenwerten singt“, so Götze.

Die dritte Nummer steht als einzige in F-Dur. Hier hat der Chor Pause. Der Solo-Sopran singt in einer Themenumkehrung, also einer Spiegelung, in leichter Weise, die vierte Liedstrophe: Er kennt die rechten Freudenstunden. In der vierten Nummer der Kantate singt der Chor zu einem starken, gewichtigen Streichersatz zunächst einstimmig, in der letzten Choralzeile sich vierstimmig auffächernd, die siebte und letzte Strophe des Liedes.

