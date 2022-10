Schwarzenbek: Einbrecher steigen in Tierarztpraxis und Apotheke ein

Während die Polizei in der Nacht noch am ersten Tatort in Schwarzenbek ermittelte, geschah unweit der zweite Einbruch.

Einbrecher sind in der Nacht zu Montag in eine Tierarztpraxis und eine Apotheke in Schwarzenbek eingedrungen (Symbolfoto).

Schwarzenbek. Die Polizei sucht nach zwei Einbrechern, die in der Nacht zu Montag in Schwarzenbek zunächst in eine Tierarztpraxis an der Röntgenstraße und danach in eine Apotheke an der Hamburger Straße eingebrochen sind.

Aus der Tierarztpraxis gibt es Videoaufnahmen, die allerdings sehr undeutlich sind. Sie zeigen die Männer, von denen einer eine Kapuze trägt, während der andere sein Gesicht mit einer Mütze verdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass in beiden Fällen dieselben Täter am Werk waren.

Einbrecher in Schwarzenbek am Werk – Polizei sucht nach Zeugen

Gegen 0.50 Uhr hebelten die Einbrecher die Tür der Tierarztpraxis auf und durchsuchten die Räume. Sie erbeuteten eine geringe Menge Bargeld. „Obwohl dort auch diverse Medikamente vorhanden waren, hatten die Täter kein Interesse daran. Sie waren lediglich auf Geld aus“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer.

Während die Polizei noch am ersten Tatort ermittelte, wurde eine Stunde später, gegen 1.50 Uhr, ein weiterer Einbruchsalarm in der Apotheke an der Hamburger Straße ausgelöst. Dort hatten die Täter ein Loch in die Scheibe der Eingangstür geschlagen. Auch in diesem Fall ging es den beiden Männern ausschließlich um Bargeld, nicht um Betäubungsmittel.

„Obwohl die Kollegen nicht weit vom Tatort entfernt waren, konnten sie die Täter nicht fassen. Der Einbruch muss sehr schnell gegangen sein“, sagt Jacqueline Fischer. Jetzt sucht die Polizei Zeugen: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Röntgenstraße und der Hamburger Straße beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/800 30 entgegen.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.