TikTok: CDU-Politiker provoziert mit Thesen zu Hartz IV und Energiekrise

Schwarzenbek. Das Provozieren gehört für ihn zum politischen Geschäft. Und er hat erfahren, dass es funktioniert, zumindest was die Reichweite seiner Aussagen in den sogenannten sozialen Medien betrifft. Rund 120.000 Follower hat Uwe Dohrendorf (CDU) auf dem bei Jugendlichen beliebten Videokanal TikTok. Gemessen daran war die Resonanz auf seinen Auftritt beim Spanferkelessen der Jungen Union in Schwarzenbek eher bescheiden. Für die CDU-Nachwuchsorganisation waren die 50 Besucher, die sie in Schröders Hotel gezählt hat, aber ein guter Erfolg.

„Wir haben bei der Niedersachsenwahl sehr viele Stammwähler an die AfD verloren. Diese Menschen müssen wir wieder abholen, indem wir unseren konservativen Kern stärken“, betonte der CDU-Landtagsabgeordnete aus dem niedersächsischen Dannenberg. Allerdings habe es in der Wahl auch keinerlei landespolitische Themen gegeben. „Der Krieg in der Ukraine hat alles andere in den Hintergrund gedrängt“, sagte der 62-Jährige, der mit dem Popmusiker und Produzenten Dieter Bohlen und seiner Kritik an den Sanktionen gegen Russland sympathisiert.

TikTok: CDU-Politiker kritisiert auf seinen Kanal insbesondere die Grünen

Dohrendorf, Ex-Polizist und mittlerweile freiberuflich in der Versicherungsbranche tätig, schießt auf seinem TikTok-Kanal mit Vorliebe gegen die Grünen. Wenn er Klischees gegen Hartz-IV-Empfänger bedient, die Energiepolitik der Bundesregierung und das Gendern herzieht, werfen ihm Kritiker Social-Media-Populismus und Nähe zur AfD vor.

„Wir haben die besten Dieselfahrzeuge der Welt. Darum beneiden uns alle. Die USA sind in diesem Bereich zehn Jahre zurück. Das werfen wir alles weg, um die E-Mobilität zu fördern. Und Strom gibt es jetzt auch nicht mehr“, befand der 62-Jährige in Schwarzenbek. Dafür gab es viel Applaus aus dem Publikum.

Viel bemüht in öffentlichen Diskussionen ist der von den Grünen angefachte Streit um die Diskriminierung von Indianern in der „Winnetou-Debatte“, der natürlich bei der Abrechnung von Dohrendorf nicht fehlen durfte, aber auch das Thema „soziale Gerechtigkeit“ spielte eine entscheidende Rolle. „Der Mensch, der sein Geld mit redlicher Arbeit verdient, muss frieren, der Hartz-IV-Empfänger kann seine Heizung voll aufdrehen“, behauptete der Christdemokrat. Sein Credo: „Leistung muss sich wieder lohnen, das Bürgergeld ist ein Irrweg, weil dadurch viele Menschen keinen Sinn mehr in harter Arbeit sehen.“

Uwe Dohrendorf spricht Wahrheiten aus, die niemand gern hört

Man habe Uwe Dohrendorf ganz bewusst eingeladen, weil er polarisiere, sagte der JU-Kreisvorsitzende Florian Slopianka. „Unterhaltung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Spanferkelessens. Deshalb sind sie auch so gut besucht. Ich teile viele Positionen von Uwe Dohrendorf nicht, aber in einigen Punkten spricht er Wahrheiten aus, die niemand gerne hört. Und er unterhält sein Publikum.“

Mit der Resonanz auf seine Einladung zeigte sich Slopianka hochzufrieden: „Mitunter hatten wir nur ein Dutzend Besucher. Der Rekord lag 2019 vor der Pandemie beim Besuch von Philipp Amthor mit gut einhundert Besuchern. Da wollen wir wieder hin.

Ein wenig resigniert zeigte sich der Schwarzenbeker CDU-Fraktionschef Hans-Jürgen Stribrny, angesichts der mangelnden Beteiligung seines Ortsvereins. Der Pensionär war der einzige Vertreter der CDU-Schwarzenbek. „Wir brauchen dringend Nachwuchs. Veranstaltungen wie diese wären geeignet, neue Mitglieder zu gewinnen“, so der Christdemokrat. „Die Zukunft der CDU ist jung und weiblich“, fügte er hinzu. Menschen unter 50 Jahren waren bei der JU-Versammlung in Schröders Hotel, Frauen eher nicht.