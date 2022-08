Schwarzenbek: Seit 30 Jahren gibt es das Kindertheater des Monats

Am 12. September gastiert die Theatergruppe Die Exen in Schwarzenbek. Worum es in den neuen Stücken geht.

Schwarzenbek. Am heutigen Sonnabend, 27. August, beginnt im Geschwister-Scholl-Haus in Pinneberg die Jubiläumsspielzeit vom „Kindertheater des Monats“. In der 30. Spielzeit touren sieben Kindertheater mit ihren Stücken bis Mai 2023 durchs Land, spielen an 22 Stationen für Kinder. In den vergangenen 29 Jahren sahen mehr als 330.000 kleine und große Besucher die insgesamt 3657 Aufführungen.

Seit vielen Jahren als Spielstätte dabei ist der Festsaal des Schwarzenbeker Rathauses (Ritter-Wulf-Platz 1), zugleich größter Veranstaltungsort der Theaterreihe. In Geesthacht, zweiter Spielort im Kreis, wird im Oberstadttreff (Dialogweg 1) gespielt. „Vor allem von den Schwarzenbeker Kitas wird das Angebot gerne angenommen“, sagt Vera Kohns von der Kulturabteilung der Stadtverwaltung. Im Fokus stehen diesmal Tiere und Fabelwesen sowie Umweltbewusstsein, kreatives Assoziieren und generationsübergreifendes Miteinander. Eine Übersicht der Stücke gibt es unter dem Stichwort „Kleine Bühne“ auf www.schwarzenbek.de.

Gespielt wird im Theatersaal des Rathauses

Am Montag, 12. September, gastiert das Theater Die Exen in Schwarzenbek: Um 10 Uhr gibt es im Festsaal das Stück „Hühner: Puppenclownerei mit Ei“. Bis Mai 2023 gibt es einmal im Monat – immer montags um 10 Uhr – ein Kindertheaterstück (Ausnahme: Dezember). Anmeldung und Kartenvorverkauf sowie alle weiteren Informationen unter 04151/88 11 32 oder per E-Mail an v.kohns@schwarzenbek.de.

Organisiert wird die Theaterreihe von der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur mit Sitz in Husum, finanziert durch das Bildungsministerium sowie das Bundesprogramm Neustart Kultur.