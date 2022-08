Neuer Name für das Jugendzentrum: YouZ sbk statt Korona

Schwarzenbek. Es gibt die Düne in Geesthacht und das Gleis 21 in Ratzeburg. Deshalb sollte auch das Schwarzenbeker Jugendzentrum einen Namen erhalten, nachdem die Einrichtung 2012 in ehemalige Schulräume an der Hans-Böckler-Straße umgezogen war. Die Wahl der Jugendliche fiel auf Korona. Dabei dachten sie nicht an ein mexikanisches Bier, sondern an den Strahlenkranz der Sonne. „So ein Name ist einfach sexy“, begründete der damalige Jugendpfleger und heutige Bürgermeister, Norbert Lütjens, die Namensgebung.

Doch in Zeiten der Pandemie gilt das nicht mehr: Auch wenn noch ein Namensschild über dem Eingang hängt, ist seit zwei Jahren nur noch vom „Jugendzentrum“ die Rede. Klar war: Ein neuer Name musste her. Es fand sich eine Gruppe interessierter Kinder und Jugendlicher zusammen und fuhr mit einem Teil des Teams zu einem Workshop bei dem renommierten Grafiker Michael Kress in Hamburg. Der gab ihnen einen Überblick, was einheitliches Design bedeutet und welche Botschaften hinter Werbung und Logos versteckt sind.

Schwarzenbek Jugendzentrum soll künftig YouZ sbk heißen

Seine Anregungen, unter anderem was das Besondere am Haus ist, worin es sich von anderen Einrichtungen unterscheidet und welche Angebote es gibt, flossen dann in die weitere Namenssuche ein. An dem Workshop nahmen fünf Kinder teil, weitere Kinder und Jugendliche beteiligten sich im Jugendzentrum an der Namensfindung.

„Da wir nur eine begrenzte Anzahl an Kids mitnehmen konnten, schrieben wir uns alle Fragen auf und hingen sie einen Tag später auch im Jugendzentrum auf“, berichtet Katrin Röser, seit 2020 Leiterin der Einrichtung.

Langjähriger Besucher machte Vorschlag für den neuen Namen

Mit den Tipps im Hinterkopf entstanden dann viele kreative neue Namen, die im Jugendzentrum ausgehängt wurden. Die meisten Stimmen gab es jedoch für einen Namen, den ein langjähriger Besucher vorgeschlagen hatte: YouZ sbk. Der neue Name kombiniert die Besucher (you) mit dem Zentrum und klingt in der Aussprache genauso, wie die übliche Abkürzung für ein Jugendzentrum: Juz.

Michael Kress entwickelte daraus ein neues Logo: Es zeigt den neuen Namen in einer Sprechblase. Insgesamt haben 20 bis 30 Kinder und Jugendliche an der Namensfindung teilgenommen.

Am Dienstag, 23. August, stellt Katrin Röser den neuen Namen den Mitgliedern des Sozial- und Kulturausschusses vor. Die Sitzung im Rathaus (Ritter-Wulf-Platz1) beginnt um 19 Uhr. .