Das sind die neuen Auszubildenden von Fette Compacting, dem größten Arbeitgeber in Schwarzenbek: Obere Reihe von links nach rechts: Nils Detje, Benjamin Hartung, Marc Petersen, Andrej Dorian Faust, Daniel Schneider, Shaun Maurice Thom, Miguel Rühmann, Lena Pohl. Untere Reihe von links nach rechts: Lennart Schröder, Niklas Stehr, Jeremy Jason Sump, Enes Coban, Lennart Stechel, Leon Zinter, Enrique Püst, Maya Rogge, Anna Zinalewski

Schwarzenbeks größter Arbeitgeber will in den kommenden Jahren viel in das Werk investieren. Die Auszubildenden gehören dazu.