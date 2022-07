Noch mehr Umleitungen: B 207 für drei Wochen gesperrt

Schwarzenbek. Wer jetzt im Kreis Herzogtum Lauenburg unterwegs ist, sieht vielerorts Umleitungsschilder und sogenannte Baustellenampeln. In der kommenden Woche kommt eine weitere Verkehrsbehinderung hinzu: Kurz vor der Ortseinfahrt Schwarzenbek aus Richtung Elmenhorst wird dann die Bundesstraße 207 (B 207) für drei Wochen voll gesperrt. Damit entsteht ein zusätzliches Nadelöhr im Herzogtum.

Besonders schlimm ist es aktuell in Geesthacht, wo die Elbbrücke bis voraussichtlich 29. August für Fahrzeuge gesperrt ist. Danach wird es Sanierungen auf der Elbbrücke in Lauenburg geben. Ob die Brücke dafür voll oder nur halbseitig gesperrt werden muss, ist derzeit noch offen. Aktuell gibt es aber bereits jetzt in Lauenburg ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen, weil Pendler, die die Elbe queren müssen, über die Schifferstadt ausweichen.

Verkehr: B 207 bei Schwarzbek für drei Wochen gesperrt

Gesperrt ist auch die Börnsener Straße zwischen der Einmündung Hamfelderedder und der Einmündung Rudolf-Donath-Weg (gleich hinter der Kreissparkasse) in Börnsen bis voraussichtlich 31. August. Es ist an dieser Stelle kein Durchkommen zwischen den Bundesstraßen 5 und 207 möglich.

Doch auch in Schwarzenbek können Pendler nur kurz aufatmen, nachdem in der Nacht zum Sonntag, 24. Juli, die Bundesstraße 404 in Richtung Kerntangente (Ernst-Schefe-Allee) wieder frei befahrbar ist. Damit verschwindet nach drei Wochen Vollsperrung und weiträumiger Umleitungen ein Verkehrsengpass im Norden der Stadt.

Der nächste tut sich aber sogleich auf: Ab Montag, 25. Juli, wird die Bundesstraße 207 in Höhe der Einmündung zum neuen Gewerbegebiet in Grabau gesperrt. Dort wird die neue Anbindung an das zehn Hektar große Gewerbegebiet hergestellt. Die Sperrung dauert aller Voraussicht nach drei Wochen bis zum Freitag, 12. August.

WFL will Sommerferien für Sperrung der B 207 nutzen

„Wir wollten eine Sperrung zeitgleich mit den Arbeiten an der Anbindung der Umgehungsstraße an die B 404 vermeiden, aber auch die verkehrsärmere Zeit in den Sommerferien für die Anbindung unseres neuen Gewerbegebietes an die Bundesstraße 207 nutzen“, so Nina Warncke von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herzogtum Lauenburg (WFL), die das an den Schwarzenbeker Lupuspark angrenzende Gewerbegebiet für die Gemeinde Grabau erschließt.

Eine Umleitungsstrecke wird über Sahms und Grabau nach Schwarzenbek ausgeschildert. So wurde auch der Verkehr im vergangenen Jahr geführt, als der neue Kreisverkehr nordöstlich vom Lupuspark entstanden ist, um die im Bau befindliche Umgehungsstraße an der B 207 anzubinden.