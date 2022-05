Beamte stellen Kiffer nach Verfolgungsjagd

Schwarzenbek. Eigentlich sollte es eine Routinekontrolle werden – dann entwickelte sich eine wilde Verfolgungsjagd, die mit der Festnahme eines 18-Jährigen im Gewerbegebiet Lanken endete.

In der Nacht auf Sonntag wollte eine Streifenwagenbesatzung gegen 2 Uhr an der Grabauer Straße einen schwarzen VW Golf mit einem jungen Mann am Steuer überprüfen. Die Beamten gaben Anhaltesignale mit Kelle und dem Leuchtbalken auf dem Dach des Streifenwagens.

Polizisten fanden Cannabis im Auto des 18-Jährigen

Der junge Schwarzenbeker stoppte jedoch nicht, sondern gab Vollgas. An der Kreuzung Möllner Straße/Hans-Koch-Ring missachtete er eine rote Ampel und raste weiter Richtung Gewerbegebiet Lanken. Dort wollte er die Beamten abhängen. Dabei fuhr er auch auf die Gegenfahrbahn, ein entgegenkommender Autofahrer musste auf einen Parkstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Auf einem Garagenhof stoppte der 18-Jährige, schaltete das Licht aus und versuchte zu Fuß zu flüchten. Wenig später hatten ihn die Polizisten eingeholt, die Handschellen klickten. Der Mann stand offensichtlich unter Drogeneinfluss, in seinem Wagen fanden die Beamten Cannabis. Den Führerschein musste er abgeben.