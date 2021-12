Jürgen Ambrosius und Thomas Lonsert wollen fünf weitere Jahre Streit schlichten. Und das ist in der Corona-Zeit nötiger denn je.

Jürgen Ambrosius will als Schiedsmann in Schwarzenbek weitermachen.

Schwarzenbek Schiedsleute gehen in eine neue Amtszeit

Schwarzenbek. Sie schlichten Streit, wenn in der Nachbarschaft Äste über den Zaun hängen, Lärm entsteht oder der Hund zu laut bellt: Schiedsleute greifen ein, um Streitigkeiten in einem Schlichtungsverfahren zu beenden, damit Frieden in der Nachbarschaft herrscht und die Gerichte entlastet werden.

Seit fünf Jahren sind der freie Handelsvertreter Jürgen Ambrosius und der Pensionär Thomas Lonsert als Schiedsleute in Schwarzenbek im Amt. Nachbarschaftsstreit ist zwar ein Dauerbrennerthema, aber gerade in der Corona-Pandemie spitzen sich Auseinandersetzungen zu. Die beiden sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und halten sich deshalb naturgemäß bedeckt. „Wir bieten zurzeit keine Sprechstunden an, beraten nur telefonisch. Trotzdem hat das Aufkommen von Anfragen um rund 40 Prozent zugenommen“, sagte Jürgen Ambrosius im Sommer.

Meist geht es um Banalitäten – Corona hat die Situation aber verschärft

Thomas Lonsert ist Stellvertreter von Jürgen Ambrosius.

Foto: privat / Privat

Meist geht es bei den Fällen, die der 59-Jährige und sein Stellvertreter Lonsert im Regelfall zusammen bearbeiten, um Banalitäten. Seit der Corona-Pandemie hat sich die Situation allerdings verschärft. „Jetzt kommt hinzu, dass die Menschen wegen Kurzarbeit, Homeoffice oder geschlossenen Kitas öfter zu Hause sind und mangels möglicher Freizeitaktivitäten dort auch mehr machen. Da stört es dann schon mal einen Grundeigentümer, wenn seine Nachbarn bis spät nachts ein Lagerfeuer in der Feuerstelle brennen lassen, der Qualm herüber weht und sich die Nachbarn vielleicht auch noch laut unterhalten“, sagte Ambrosius.

Der Job, den die beiden Schwarzenbeker machen, ist wichtig, damit unter Nachbarn Frieden herrscht. Die Stadt hat nach dem Ende der fünfjährigen Amtszeit der beiden engagierten Streitschlichter jetzt Nachfolger gesucht. Außer Ambrosius und Lonsert hat sich niemand für das Amt gemeldet. Der Hauptausschuss hat bereits deren Bereitschaft für eine Verlängerung der Amtszeit um weitere fünf Jahre zugestimmt. Jetzt sind die Stadtvertreter gefragt. Die Politiker tagen am Donnerstag, 8. Dezember, im Forum des Gymnasiums, Buschkoppel 7. Es gilt die 3-G-Regel.