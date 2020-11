Schwarzenbek. Seit 175 Jahren betreibt die evangelische Kirchengemeinde die Friedhöfe in Schwarzenbek. Vertraglich ist das in alten Dokumenten geregelt. Aktuelle Vereinbarungen über diese Aufgabenteilung gibt es dagegen nicht. Das soll sich jetzt ändern. Denn die Friedhöfe erwirtschaften mittlerweile ein hohes Defizit. Deshalb will die Kirchengemeinde die Stadt an den Verlusten beteiligen. „Der Friedhof ist eine kommunale Aufgabe, genau wie die Kitas. Wir übernehmen das gerne und möchten das grundsätzlich auch weiter machen. Aber wir können das Defizit nicht allein tragen“, sagt Pastor Andreas Schöer, der zugleich Vorsitzender des Kirchenvorstands ist. „Sollten wir nicht zusammenkommen, müssen wir die Aufgabe an die Kommune übergeben“, so Schöer weiter.

Die Probleme sind vielschichtig und hängen in erster Linie mit einer Umstellung der Buchführung von der früher auch in Kommunen üblichen Kameralistik auf eine betriebswirtschaftliche Buchführung zusammen. Es kommen aber auch weitere Aspekte wie eine Veränderung des Bestattungsverhaltens und der hohe Sanierungsstau der Kapelle hinzu. Der belief sich zuletzt auf 70.000 Euro. Durch den Verkauf für einen symbolischen Euro an den Bestattungsunternehmer Axel Möller ist die Kirchengemeinde diesen Kostenfaktor los.

Kirchliche Friedhöfe nehmen zu wenig Geld ein

„Wir müssen aber feststellen, dass es einen Wandel von der klassischen Erdbestattung im Sarg zu Feuerbestattungen gibt, die vom Grabplatz her 300 Euro günstiger sind. Hinzu kommen Seebestattungen, Friedwälder oder auch andere Beisetzungsformen. Aktuell bieten wir 20 verschiedene Bestattungsformen an, um eine Abwanderung zu verhindern“, sagt Rainer Krolow, Chef der beiden Friedhöfe.

„Trotzdem sinken die Einnahmen für Bestattungen. Viele ältere Menschen haben auch den Wunsch, Hinterbliebenen nicht zur Last zu fallen und wählen pflegeleichte Gräber, die für unsere Mitarbeiter Mehraufwand bedeuten, um einen gepflegten Parkcharakter zu erhalten. Dafür benötigen, wir Personal. Wir haben gerade erst einen vierten Mitarbeiter eingestellt, weil die Arbeit für drei zu viel ist“, so Pastor Andreas Schöer.

Es hat sich ein Defizit in Höhe von 293.000 Euro aufgebaut

Ein Kernproblem neben den Einnahmeverlusten ist aber auch die Umstellung auf die betriebswirtschaftliche Buchführung. „Eine Grabstelle läuft über 20 Jahre. Die Gebühr wird bei der Beisetzung bezahlt. Früher haben wir das Geld verbucht und ausgegeben für Maschinen,

Modernisierungen oder ähnliches“, erläutert Schöer. Mit der Umstellung auf die betriebswirtschaftliche Buchung muss die Kirchengemeinde Rückstellungen für die gesamte Laufzeit der Grabmiete bilden. „Da das Geld, als die Umstellung kam, in vielen Fällen aber bereits für andere Projekte ausgegeben war, mussten wir Kredite aufnehmen“, so Bernd Münchow, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes.

Folge: In den Jahren 2011 bis 2019 hat sich ein Defizit in Höhe von 293.000 Euro aufgestaut. „Das Problem wird viele Friedhöfe treffen. Bislang haben allerdings die wenigsten von der Kameralistik auf betriebswirtschaftliche Buchführung umgestellt. Das müssen alle jetzt nach und nach tun“, sagt Schöer.

Da jetzt die Rückstellungen für neue Gräber automatisch gebildet werden, zudem Kosten für die verkaufte Kapelle entfallen und eine Stelle bei den Friedhofsgärtnern nicht besetzt war, hält sich im laufenden Jahr das Minus in Grenzen: Bislang beträgt es nur 1208 Euro.

Kirche wünscht sich eine Beteiligung der Stadt

Mit dem Wunsch, die Stadt zu beteiligen, ist die Kirche bereits vor geraumer Zeit an die Verwaltung herangetreten. Dazu ist die Kommune nach dem Bestattungsgesetz auch verpflichtet, da sie für die Friedhöfe verantwortlich ist. „Ziel sollte eine faire Defizitbeteiligung der Stadt Schwarzenbek sein, die von beiden Parteien getragen werden kann“, erläuterte Kämmerer Jens-Ole Johannsen jetzt im Hauptausschuss.

Johannsen hat den Politikern eine Defizitbeteiligung in Höhe von 47 Prozent als Verhandlungsbasis vorgeschlagen. „Neben uns nutzen auch die Gemeinden Grabau und Grove den Friedhof. Wenn beide zusammen weitere drei Prozent des Defizits übernehmen, würde der kommunale Anteil dann bei 50 Prozent liegen“, so der Kämmerer.

Politiker sollen Einfluss auf Ausgaben auf dem Friedhof haben

Das erschien der Mehrheit der Politiker allerdings zu viel. Denn rein rechtlich würde es auch ausreichen, wenn die Stadt ein Prozent der Kosten übernehmen würde. „Dann würde die Kirche uns aber mit Sicherheit sagen, dass wir den Friedhof selbst betreiben sollen. Das kann nicht in unserem Interesse liegen“, mahnte Heinz-Werner Rose (SPD).

Die Stadtverwaltung regt für die weiteren Verhandlungen einen Vertrag mit der Kirche über die Defizitbeteiligung an und die Gründung eines gemeinsamen Ausschusses, damit die Politiker auch Einfluss auf die Ausgaben auf dem Friedhof haben. Letztlich stimmten die Ausschussmitglieder weiteren Verhandlungen mit der Kirche zu. Sie wollen 47 Prozent Defizitbeteiligung aber als Obergrenze setzen. Der Anteil soll im Idealfall noch reduziert werden. Außerdem soll die Beteiligung nicht für Defizite aus der Vergangenheit gelten.